За три місяці після пологів: Ельза Госк показала тіло в бікіні

Трохи більше трьох місяців тому шведська супермодель Ельза Госк стала мамою, але в це складно повірити, коли бачиш її фотографії! Тіло зірки виглядає просто чудово.

Крім природних даних, Госк має завидну силу волі – модель дотримується правильного харчування, а також ніколи не пропускає тренування. Молода мама іноді вибирається на пляж і любить похвалитися знімками в інстаграмі, на яких позує в купальнику.

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Ангел Victoria's Secret опублікувала фото в яскравому блакитному бікіні з жовтими квітами. Ельза позувала під великою парасолькою, сховавшись від сонця. На фото видно, що у Госк великі і пишні груди. Швидше за все, після того, як Ельза завершить грудне вигодовування, публіка побачить зміни в її формах.

Ельза зізналася, що дозволяє собі маленькі радості: піцу, шведські солодощі і пасту, що, до слова, ніяк не шкодить її фігурі, адже головне в цій справі – баланс.

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