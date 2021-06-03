Модель Алла Костромічова показала своє неідеальне тіло: відео

Українська модель Алла Костромічева показала шанувальникам своє "недосконале" тіло. У зірки є пігментні плями, невеликий животик, в'ялість шкіри і розтяжки.

Цікавим відео модель поділилася у себе в інстаграмі. У ньому вона знялася в білому халаті, який потім зняла, і чорному комплекті білизни. Костромічова позувала з різних ракурсів, щоб показати, що вона, як і всі дівчата, має пігментацію, складочки і мозолі на тілі, а ідеальні фото виходять завдяки правильно підібраним ракурсам, світлу і позам.

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Так Алла Костромічова хотіла довести, що бездоганних тіл не існує, а соромитися своєї справжньої фігури не треба.

"З тобою все в порядку, повір", – написала під відео Костромічова. Користувачі мережі подякували модель за її чесність і написали, що це відео стане корисним для багатьох.

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