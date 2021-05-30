Без фотошопу: модель Теммі Хемброу показала реальні форми у бікіні (18+)

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу вкотре переконує мережу, що можна мати розкішний вигляд і не комплексувати через відсутність фільтрів на фото.

27-річна австралійська фітнес-модель Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів шанувальників. А все тому, що дівчина активно займається спортом, а також ділиться з прихильниками кадрами зі своїх звичайних буднів. Найчастіше у профілі можна побачити пікантні знімки у спортивній формі та в бікіні.

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І нові кадри це підтверджують, адже на них Теммі позує у крихітному жовтому купальнику біля басейну. Зважаючи на те, що інколи зірку підозрюють у використанні фотошопу, на свіжих фото можна побачити, що вона зовсім не приховує своє реальне тіло. І це не заважає їй мати неймовірний вигляд:

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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