"Треба вийняти язик з ж*пи": Сергій Притула різко звернувся до російських зірок

Український шоумен і телеведучий Сергій Притула звернувся до зірок російського шоубізнесу. У брутальному ролику він закликав їх не писати слова жалю, а виходити на вулиці та протистояти продовженню вторгнення Росії на Україну!

На своїй сторінці в інстаграмі Сергій Притула опублікував жорстке відеозвернення. Воно присвячене усім зіркам російського шоубізнесу, які стурбовані вторгненням Росії на Україну.

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Він почав з того, що це відео записує не для своїх підписників і не для тих, хто дивився на нього по телевізору в Україні у його минулому.

"Це відео я записую для тих російських зірок телебачення та шоубізнесу, з якими я не раз перетинався на знімальних майданчиках. З кимось перетинався за часів Comedy Club, з кимось на знімальному майданчику Нового каналу. Ви всі, приїжджаючи сюди, розповідали, як ви любите Україну, як ви любите українців, як ви любите українську мову. І ви всі дуже непогано заробляли тут гроші", – почав він.

Також він наголосив на тому, що "наразі так вийшло, що ваша країна вбиває наших громадян". І саме тону він закликав представників шоубізнесу не писати, як їм соромно та боляче. Сергій Притула підкреслив, що від цього нічого не зміниться.

Свій сором і свій біль він закликав залишити при собі. Шоумен додав, що українцям зараз потрібні дії, тому що бездіяльність зараз дорівнюватиме співпраці. І якщо російські зірки нічого не робитимуть, то на їхніх руках буде не тільки кров українців, а й кров їхніх російських хлопців, яких ми зараз вбиваємо в Україні.

Дивіться відеозвернення Притули до зірок російського шоубізу:

"Блокуйте військові частини, виходьте на вулиці, виводьте туди своїх прихильників, людей, які на вас орієнтуються! Ви ж зірки та лідери громадської думки! Зараз так сталось, що ваша країна вбиває наших громадян. І зараз саме той час, щоб витягнути язик зі ж*пи і почати щось робити", – наголосив він.

Підписуємося під кожним словом Сергія Притули. Зараз, як ніколи, важливо не боятися та протистояти ворогові на усіх фронтах. І російські зірки, як опініонмейкери, мають зробити усе можливе для того, щоб російський народ активно виходив на протести проти дії влади.

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