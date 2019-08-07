За скільки годин до сну потрібно вечеряти: порада медиків

Час від часу у всіх трапляються безсонні ночі. Перенервував на роботі, переїв або випив увечері кави. Але як бути, якщо безсоння не дає заснути практично постійно?

Фахівці з Університету Техасу пропонують приймати теплу ванну. Краще це робити за годину-півтори до відходу до сну.

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Допоможуть налагодити сон медитації. Згідно з дослідженням, яке проводили в Стенфордському університеті, після медитації людина засинає вдвічі швидше. Також перед сном корисно прогулятися на вулиці – хоча б пів години навколо будинку.

Рекомендується слухати спокійну розслаблюючу музику (класичну або іншу) – за 45 хвилин до того, як йти спати.

У спекотному приміщенні заснути складно, тому спальню потрібно охолодити до 20 градусів або нижче. Якщо в кімнаті немає кондиціонера, можна на кілька хвилин покласти постільну білизну в морозильну камеру.

Важливо, щоб в кімнаті не було навіть найменшого світла, в тому числі від гаджетів. На вікна бажано повісити щільні штори. Також потрібно прибрати галасливі предмети, наприклад, годинник, що цокає.

Якщо людина не страждає від алергії, можна покласти в ліжко поруч з подушкою маленький клуночок з лавандою – запах цієї рослини допомагає швидше заснути та покращує якість сну.

Спати краще на боці. Якщо лягти на спину, може виникати хропіння, і людина буде сама себе будити.

Вечеряти можна за півтори години до сну. Причому нічого жирного і гострого вживати не можна. Бажано їсти рибу або страви з білого м'яса з овочами. Шкідливо переїдати: переповнений шлунок не дасть заснути. На ніч бажано багато не пити, адже будете постійно прокидатися в туалет.

Вечеря не має бути важкою

Багато тих, хто страждає від безсоння помітили, що швидко засинають після келиха вина. Однак, на думку лікарів, від спиртного страждає якість сну. Порушується, як правило, фаза швидкого сну, яка важлива для оперативної пам'яті та навчання. Також алкоголь має сечогінний ефект.

Не можна дивитися на ніч фільми жахів, кримінальну хроніку, читати погані новини.

Тим, хто страждає від безсоння або часто прокидається вночі, рекомендується зайнятися спортом. Але фізичні навантаження повинні бути у першій половині дня.

Вечорами рекомендується заварювати чай: ромашковий, з материнкою, зелений з м'ятою або мелісою.

Важливо лягати спати до 23:00, щоб в організмі вироблявся мелатонін.

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