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Лікарі розповіли, чому спати у піжамі – безглузда ідея

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Ось чому варто спати без одягу - фото 1
Ось чому варто спати без одягу

Практично кожен третій житель Америки віддає перевагу сну без одягу – про це повідомив Національний фонд США. Прочитавши нашу статтю, може і ви захочете приміряти на себе "костюми Адама і Єви".

Чому без одягу краще спиться? Через збереження піжамою нашого тепла, ми вночі часто прокидаємося від перегріву. В результаті на ранок отримуємо сонливість та відчуття розбитості.

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Дотики до оголеного тіла партнера створюють грайливий настрій і пробуджує інтимне потяг. Все це відбувається завдяки виробленню окситоцину і ендорфінів в організмі. Це, власне, одна з вагомих причин спати без одягу.

Крім того, всі чули, що для розмноження бактерій необхідні тепло і вологість. Сон в піжамі – найкращий спосіб допомогти бактеріям розмножитися. Особливо це актуально для інтимної зони людини.

Сон голяка не лише неабияк збуджує - фото 342197
Сон голяка не лише неабияк збуджує

Ще вчені встановили, що у чоловіків, які люблять спати в одязі, через підвищену температуру, знижується якість сперми, що може негативно відбитися при зачатті дітей. Саме з цієї причини фахівці рекомендують відмовитися від нічного сну в трусах і відмовитися від вузької білизни.

Людина, котра достатньо виспалась – спокійна, добра та сповнена сил. Як відомо, безсоння і стрес сприяють накопиченню жиру. Саме тому, ті люди, які добряче висипаються, – стрункі. Ще сон без одягу сприяє поліпшенню обміну речовин, що позначається на зниженні рівня глюкози в крові.

Сон у піжамі, передбачає наявність зайвого тепла, яке заважає добре виспатися. А від якості сну багато в чому залежить краса і колір нашої шкіри. Відтак, якщо хочете бути молодими і красивими – спіть голяка.

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Джерело: Med2
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