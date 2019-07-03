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За скільки годин до сну можна їсти

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Варто знати, що вночі триває робота всього організму - фото 1
Варто знати, що вночі триває робота всього організму / logo

Останній прийом їжі має бути за 3-4 години до сну, щоб не заважати організму в нічний час витрачати енергію.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила український дієтолог Світлана Фус. За її словами, саме вночі виробляються соматотропний гормон і мелатонін (гормон сну).

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Ці гормони впливають на обмін речовин і утилізацію запасів жиру, призначених для покриття енергетичних витрат під час сну. Фус підкреслила, що вночі триває робота всього організму, і на це він витрачає доволі багато енергії, яку бере із запасів.

"Якщо поїсти перед сном, особливо багато солодкої їжі, виділяється гормон інсулін, що поповнює запаси і зменшує вироблення соматотропного гормону і мелатоніну, які їх витрачають", – повідомила дієтолог. Тому оптимально харчуватися за 3-4 години до сну, підсумувала Фус.

Їжа перед сном - фото 338069
Їжа перед сном

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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