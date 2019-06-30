На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці продукти не бажано їсти перед засмаганням
-
- 16
На думку дієтологів, щоб отримати гарний і безпечну засмагу, треба вживати в їжу певні продукти. Які ж саме, читайте нижче.
Лікарі радять відмовитися від продуктів, які підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, лідером серед яких є інжир. Не варто зловживати цитрусовими (апельсинами і грейпфрутами), бажано відмовитися від вживання моркви у великих кількостях.
І ще: Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
Засмагнути з користю для здоров'я допоможуть продукти, багаті жирними кислотами омега-3 і омега-6. Ці речовини містяться в рибі, насінні і горіхах, рослинних оліях. Вітамін Е, який також міститься в них, має захисні властивості для шкіри.
Природно, одними продуктами неможливо убезпечити себе від палючого сонця. Для того, щоб літній відпочинок не приніс неприємних наслідків, необхідно дотримуватися правил перебування на сонці. Нагадаємо, що найбільш небезпечне, особливо в південних країнах, сонце в період з 11 до 16 години. У цей час засмагати не можна.
Читайте також: Чудернацький тренд на засмагу заполонив модні подіуми
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
21:21Даша Астаф'єва у вузькій спідниці-олівці розбурхала мережу
-
21:001 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Як змінилися солодощі після двадцятирічного зберігання
-
20:24Momondo об'єднав людей зі всього світу спільним тату: дивовижне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
19:43Які коктейлі краще не пити в спеку
-
19:18Samsung Galaxy A50 отримав нові можливості камери
-
18:46Так виглядає найменший населений острів світу
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
18:00Гороскоп на 1 липня 2019: Овни та Водолії нарешті відпочинуть сповна
-
17:55Віктор Павлік розкрив подробиці свого нового роману
-
17:40Ці продукти не бажано їсти перед засмаганням
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
17:00Мариновані огірки: смачні рецепти консервацій на зиму
-
16:56Тепер українці за посилки з-за кордону будуть платити податки
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
16:13Меган Маркл здивувала струнким тілом: фотофакт
-
15:47Сексуальна дзюдоїстка Білодід похвалилася фото в купальнику
-
15:22Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Каменських
-
15:00Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
14:44Чи можна пити воду під час їжі
-
14:26Митрополит Єпіфаній закликав молодь заглядати у Біблію стільки ж раз, як і в Google
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
15:00Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання
- 27 червня
-
21:25Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися
-
19:31ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
17:48Погода в Києві: фото і відео апокаліптичної грози в столиці
-
15:03Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: несподівані результати опитування
-
13:40Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились