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Ці продукти не бажано їсти перед засмаганням

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Кадр з серіалу Друзі - фото 1
Кадр з серіалу Друзі / clutch

На думку дієтологів, щоб отримати гарний і безпечну засмагу, треба вживати в їжу певні продукти. Які ж саме, читайте нижче.

Лікарі радять відмовитися від продуктів, які підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, лідером серед яких є інжир. Не варто зловживати цитрусовими (апельсинами і грейпфрутами), бажано відмовитися від вживання моркви у великих кількостях.

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Засмагнути з користю для здоров'я допоможуть продукти, багаті жирними кислотами омега-3 і омега-6. Ці речовини містяться в рибі, насінні і горіхах, рослинних оліях. Вітамін Е, який також міститься в них, має захисні властивості для шкіри.

Природно, одними продуктами неможливо убезпечити себе від палючого сонця. Для того, щоб літній відпочинок не приніс неприємних наслідків, необхідно дотримуватися правил перебування на сонці. Нагадаємо, що найбільш небезпечне, особливо в південних країнах, сонце в період з 11 до 16 години. У цей час засмагати не можна.

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Джерело: cosmopolitan
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