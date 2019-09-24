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За скільки годин до сну можна пити каву без шкоди для організму
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І хоч каву вважають винятково ранковим напоєм, який бадьорить та надає енергії, на каву чомусь ми ходимо, здебільшого, після роботи. Такі здибанки й викликають просте питання: за скільки годин до сну можна насолоджуватися цим напоєм. Відповідь у нас є!
Універсальної відповіді у науковців немає, адже все залежить від того, наскільки швидко ваш організм засвоює кофеїн. Власне, безсоння може виникнути тоді, коли кофеїн не встиг повністю метаболізуватися.
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У людей зі швидким обміном речовин чашка напою (100-200 мг кофеїну) засвоїться досить швидко. Якщо ж метаболізм уповільнений, на це може піти до 12 годин. Тому в першому випадку американо або еспресо цілком можна випити за полуднем або близько 5 години вечора. А в другому – не пізніше обіду. Найкраще, якщо остання кава припаде на період з 12 до 14 години.
Але навіть при швидкому метаболізмі засвоєння кофеїну сповільнюється, якщо пити його постійно. Наприклад, якщо з самого ранку і до 17:00 випивати по чашці на годину, виспатися вночі вже не вийде. Це стосується не тільки всіх видів напою, що бадьорять, але і кофеїну в цілому. Якщо додатково отримувати його з енергетиків, спортивного харчування, чаю й інших джерел, накопичувальний ефект буде таким же.
Експерти рекомендують не зловживати кавою або замінити її на безкофеїновий варіант, якщо цей напій просто став частиною вашого щоденного робочого ритуалу. Хорошим вибором будуть також гарячий шоколад або какао. Корисно готувати їх на молоці, адже каві властиво вимивати кальцій з організму.
У какао або гарячому шоколаді вдвічі менше кофеїну, але є антиоксиданти, в тому числі триптофан. Ця речовина підсилює ефект бадьорості, але не настільки, щоб порушити сон. Завдяки чому чашка напою приносить тільки задоволення.
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