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За що Facebook таємно платить гроші користувачам

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Як просто зароблять у Facebook - фото 1
Як просто зароблять у Facebook / censor

Facebook викрили в тому, що він таємно платить гроші користувачам, які "зливають" компанії інформацію про свою активність у мережі.

У розслідуванні йдеться про те, що користувачі VPN-сервісу Facebook Research у віці від 13 до 35 років щомісяця отримують від компанії 20 доларів. Такі оплати проводяться з 2016 року.

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Натомість користувачі дозволяють компанії "шпигувати" за ними, відкриваючи доступ до даних про віртуальну активність. Платять також за залучення нових клієнтів і скріншоти історій замовлень на Amazon.

Компанія отримує доступ до повідомлень у соціальних мережах і месенджерах, в тому числі фото та відео, адреси електронної пошти та місце розташування. Таким чином Facebook можуть порушувати політику конфіденційності компанії Apple. Там кажуть, що про ситуацію знають, але від коментарів поки утримаються.

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