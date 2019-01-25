Facebook планує об'єднати WhatsApp та Instagram: що це дасть користувачам?

Марк Цукерберг, засновник і виконавчий директор Facebook задумався над створенням єдиного месенджера для користувачів Facebook, WhatsApp, а також Instagram, який останнім часом перетворився на майданчик для обміну повідомленнями.

Цікаво, що New York Times посилається відразу на кількох фахівців компанії, які наразі працюють над створенням месенджера, який об'єднає в собі одразу три соціальні мережі. Також вони зазначили, що додатки й надалі будуть працювати автономно. Це означає, що відповідний месенджер створять для тих, хто хоче менше часу залипати в мережах без втрати можливості комунікувати.

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Єдиний месенджер, щоправда, з'явиться наприкінці 2019 року, якщо не пізніше. Причиною цього є той факт, що над створенням працюють тисячі співробітників компанії. Вони вимушені практично повністю переробити базові функції месенджерів, щоб об'єднати їхні можливості в одній програмі.

В єдиному месенджері об'єднаються відразу три соцмережі

Джерела зазначають, що Цукерберг вимагає запровадити наскрізне шифрування, що дозволить посилити заходи безпеки. Це дозволить користувачам Facebook відправити зашифроване повідомлення тим, хто зареєстрований лише у WhatsApp.

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