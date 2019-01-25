Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Facebook планує об'єднати WhatsApp та Instagram: що це дасть користувачам?

  • 53
Додаток можуть випустити до кінці 2019 року - фото 1
Додаток можуть випустити до кінці 2019 року

Марк Цукерберг, засновник і виконавчий директор Facebook задумався над створенням єдиного месенджера для користувачів Facebook, WhatsApp, а також Instagram, який останнім часом перетворився на майданчик для обміну повідомленнями.

Цікаво, що New York Times посилається відразу на кількох фахівців компанії, які наразі працюють над створенням месенджера, який об'єднає в собі одразу три соціальні мережі. Також вони зазначили, що додатки й надалі будуть працювати автономно. Це означає, що відповідний месенджер створять для тих, хто хоче менше часу залипати в мережах без втрати можливості комунікувати.

І ще: Перша бета-версія iOS 12.2: що нового

Єдиний месенджер, щоправда, з'явиться наприкінці 2019 року, якщо не пізніше. Причиною цього є той факт, що над створенням працюють тисячі співробітників компанії. Вони вимушені практично повністю переробити базові функції месенджерів, щоб об'єднати їхні можливості в одній програмі.

В єдиному месенджері об'єднаються відразу три соцмережі - фото 303705
В єдиному месенджері об'єднаються відразу три соцмережі

Джерела зазначають, що Цукерберг вимагає запровадити наскрізне шифрування, що дозволить посилити заходи безпеки. Це дозволить користувачам Facebook відправити зашифроване повідомлення тим, хто зареєстрований лише у WhatsApp.

Читайте також: Нова операційна система "вбиває" смартфони Xiaomi

Джерело: nytimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31311
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 672
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Facebook