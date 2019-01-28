Facebook закриває непопулярний додаток

Соціальна мережа Facebook вирішила припинити функціонування автономного додатку для приватного обміну фотографіями з друзями "Moments" через непопулярність серед користувачів.

"Facebook заявив, що закриє "Moments" – автономний додаток для приватного обміну фотографіями з друзями, частково тому, що мало хто користується ним. Додаток припинить працювати 25 лютого", – йдеться в повідомленні.І

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Додаток "Moments"

Додаток "Moments" був запущений вперше у 2015 році і дозволяє обмінюватися фотографіями, які зберігаються на вашому телефоні з вашими друзями на Facebook, без фактичного завантаження фотографій в саму соціальну мережу. Концепція, подібна Google Фото дозволяє людям легко обмінюватися груповими фотографіями або фотографіями з відпусток.

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