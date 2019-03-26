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Xiaomi анонсувала оновлений Mi Notebook Air: круті можливості за смішні гроші

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Xiaomi показала компактний робочий ноутбук - фото 1
Xiaomi показала компактний робочий ноутбук

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала випуск нової моделі ноутбука Mi Notebook Air 12.5. Завдяки використанню процесорів Intel 8-го покоління, новинка забезпечує істотний приріст продуктивності у порівнянні з моделлю попереднього покоління. Крім того, виробник обіцяє привабливий цінник!

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 оснащений 12,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD. Рамки навколо дисплея досить тонкі, їх товщина складає всього 5,71 мм. Товщина самого ноутбука становить 12,9 мм, а маса – 1,07 кг. При цьому пристрій виготовляється у металевому корпусі, поверхня якого оброблена піскоструминним способом.

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На вибір користувачам будуть доступні конфігурації Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 з процесорами Intel Core M3 або Core i5, 4 ГБ оперативної пам'яті і твердотілим накопичувачем місткістю 128 або 256 ГБ. У всіх конфігураціях доступні повнорозмірна клавіатура з підсвічуванням і широкосмугові динаміки Harman з підтримкою об'ємного звучання DTS. Місткість батареї поки не уточнюється. Однак відомо, що відновити 50% запасу енергії акумулятора можна всього за 35 хвилин.

Mi Notebook Air від Xiaomi почнуть продавати 28 березня - фото 317072
Mi Notebook Air від Xiaomi почнуть продавати 28 березня

Новий ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 вже доступний для попереднього замовлення у Китаї, а його фактичні продажі стартують 28 березня.

Ціна стартової конфігурації з процесором Intel Core M3, 4 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 128 ГБ становить близько $ 536. Версія з більш продуктивним процесором Core M3 і збільшеним до 256 ГБ накопичувачем обійдеться у $ 596. Топова версія з чіпом Intel Core i5, оперативкою об'ємом 4 ГБ і накопичувачем місткістю 256 ГБ коштує $ 640.

Користувачам доступні сріблястий і золотистий варіанти колірного виконання корпусу.

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Джерело: Gizmochina
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