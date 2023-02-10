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За мужність та самовідданість – Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

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Зеленський та Макрон - фото 1
Зеленський та Макрон / Фото: ОП

Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Відео вручання нагороди опублікував президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці у Twitter.

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Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і самовідданість", – написав Макрон.

Ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на вечерю з французьким президентом Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Великою честю для мене було отримати найвищу нагороду від Президента Франції – орден Почесного легіону. Це відзнака для всіх українців, всього нашого героїчного народу, нашого суспільства. Дякую!" – заявив президент України.

Лідери держав зробили короткі заяви для ЗМІ. Макрон підтвердив свою підтримку народу України, а Володимир Зеленський привітав "континентальну єдність" з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом.

Президент України також сказав, що "радий бути тут" і вчергове нагадав, що Україні потрібна зброя.

Дивитися відео нагородження Володимира Зеленського:

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