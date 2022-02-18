За мотивами вірусної пісні Baby Shark випустять фільм

Стрімінговий сервіс Paramount+ оголосив, що зніме повнометражний фільм за мотивами дитячої пісні Baby Shark. Прем'єра запланована наступного року.

Як пише The Verge, продюсуванням займуться Nickelodeon Animation та освітній бренд Pinkfong, який створив вірусний кліп на пісню. Що саме покажуть у фільмі, поки невідомо.

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Кліп на пісню Baby Shark завантажили на YouTube у червні 2016 року. У січні 2022 року відео стало першим в історії роликом на платформі, який набрав 10 мільярдів переглядів.

Baby Shark – пісня про сімейство акул, яка має безліч варіацій різними мовами. Автор пісні невідомий, але великої популярності композиція набула після того, як її виконала десятирічна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн. Після цього Pinkfong зробила для пісні відео з танцювальними рухами.

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