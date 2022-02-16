На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Абатство Даунтон 2: дивіться трейлер шалено популярної драми
-
- 49
У мережі з'явився новий трейлер сиквелу драми "Абатство Даунтон". Він вийде з підзаголовком Нова ера. Оригінальний ролик можна подивитися на ютуб-каналі Focus Features.
У трейлері Вайолет Кроулі, вона ж графиня Грантам, розповідає про те, як загадковий чоловік подарував їй віллу на півдні Франції. Усі члени її сім'ї вирушать туди, щоб зіграти весілля Тома Бренсона та Люсі Сміт. Але паралельно героям доведеться розгадувати таємницю про те, як графиня та її минуле пов'язані із цим місцем.
Це цікаво: У мережі показали тизер біографічного фільму про Елвіса Преслі
До своїх ролей у фільмі повернуться Аллен Ліч та Таппенс Міддлтон, Г'ю Бонневілль, Мішель Докері, Меггі Сміт, Елізабет МакГоверн, Пенелопа Вілтон. Також у картині можна буде побачити Лору Кармайкл, Гаррі Хедден-Пейтона, Лору Хеддок, Г'ю Денсі, Наталі Бай та Домініка Веста.
Сценарій фільму "Абатство Даунтон 2" написав оскароносний Джуліан Феллоуз. Режисером став Саймон Кертіс ("7 днів і ночей з Мерилін Монро", "Кренфорд", "Прощавай, Крістофер Робін"). Продюсуванням проєкту займалися Гарет Нім і Ліз Трабрідж.
Абатство Даунтон 2, дивіться трейлер фільму з Вайолет Кроулі:
Перша повнометражна картина "Абатство Даунтон" з'явилася на екранах восени 2019 року. За сюжетом сімейство Кроулі організовує прийом правлячого монарха в родовому гнізді – абатстві. Однак у черзі світських раутів хтось із мешканців особняка готує замах на короля.
З 2010 до 2015 року на британському телеканалі ITV також виходив серіал "Абатство Даунтон". У шоу про життя аристократичних сімей Великої Британії на початку XX століття було шість сезонів. Вони підіймали важливі соціальні теми та розповідали про історичні події.
Читайте також: Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля: вийшов новий видовищний трейлер фільму
-
11:52Як досягти емоційної стабільності: 6 порад для боротьби з тривожністю
-
11:24Зваблива Фріда Аасен розбурхала фото у спідньому – 18+
-
10:51Привітання з Днем ангела Катерини 2022: вірші, смс і проза на іменини
-
10:19Погода в Україні 17 лютого: дощі та потепління
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:56Реакція хлопця на чужу дівчину розвеселила мережу: відео
-
08:20Від яких думок варто терміново позбутись, щоб стати щасливішими
-
07:55Ще одна модель iPhone не отримуватиме оновлень від Apple
-
07:22Cadillac Eldorado перетворили на футуристичний будинок на колесах
- 16 лютого
-
21:53Найгарячіші образи Елізабет Олсен за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
21:2117 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Колишня Каньє Веста знялася у відвертій фотосесії для The Cut: ефектні кадри
-
20:22Кішка замінила Кейт Вінслет у Титаніку: дивіться кумедний ремейк
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:49Флагмани Samsung, Apple, Google та Xiaomi зійшлися у битві автономності
-
19:23Бельгійцям дозволять вимагати від роботодавця 4-денний робочий тиждень
-
18:56Гонщики Ле-Мана побудували розкішний суперкар на шасі Ferrari F12tdf
-
18:22Гороскоп на 17 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:05"Дякуємо Суспільному за вічний ср*ч": як у мережі реагують на Євробачення без Alina Pash
-
17:59"Продам гараж": українці потролили посольство РФ під час трансляції Reuters – відео
-
17:49Представлено Redmi K50 Gaming Edition: бюджетний смартфон для геймерів
-
17:22Абатство Даунтон 2: дивіться трейлер шалено популярної драми
-
17:11UAразом: новий флешмоб до Дня Єдності захоплює мережу
-
16:51Exynos проти Snapdragon: дві версії Samsung Galaxy S22 Ultra порівняли у тестах
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:22Cadillac Eldorado перетворили на футуристичний будинок на колесах
- 16 лютого
-
21:53Найгарячіші образи Елізабет Олсен за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
17:11UAразом: новий флешмоб до Дня Єдності захоплює мережу
-
15:16Справді жахливий день на роботі: епічні фото
-
13:57Alina Pash звинуватила члена команди у фальсифікації довідки про в'їзд до Криму у 2015-му
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:19Не у мікрохвильовці: як безпечно розморозити продукти
- 15 лютого
-
20:50Нова музика лютого: плейлист популярних пісень за тиждень
-
17:51"Шахраї не можуть представляти Україну": глава НСТУ про підроблену довідку Alina Pash
-
14:52Можуть дискваліфікувати: чому виступ України на Євробаченні 2022 під загрозою
-
12:57Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
07:18Дієтологи вщент розбили міф про важливість сніданку для схуднення
- 14 лютого
-
20:43Розвіяний найпопулярніший міф про взаємини бабусь та онуків
-
18:10Участь Alina Pash у Євробаченні під питання через ймовірно підроблені документи
-
15:45Як українські зіркові пари святкують День Валентина: добірка ніжних фото
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
07:10Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку
- 13 лютого
-
19:15Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку
-
16:20Дівчина тижня: спокуслива зірка Instagram Ірен Чжао, яка заробляє мільйони на своїх фото
-
14:22Зручна посадка у машині: як налаштувати крісло водія, кермо та дзеркала – важливі нюанси
-
12:50Рецепти до Дня святого Валентина: 5 страв, які приготувати на романтичну вечерю
-
11:17Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка