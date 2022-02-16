Абатство Даунтон 2: дивіться трейлер шалено популярної драми

У мережі з'явився новий трейлер сиквелу драми "Абатство Даунтон". Він вийде з підзаголовком Нова ера. Оригінальний ролик можна подивитися на ютуб-каналі Focus Features.

У трейлері Вайолет Кроулі, вона ж графиня Грантам, розповідає про те, як загадковий чоловік подарував їй віллу на півдні Франції. Усі члени її сім'ї вирушать туди, щоб зіграти весілля Тома Бренсона та Люсі Сміт. Але паралельно героям доведеться розгадувати таємницю про те, як графиня та її минуле пов'язані із цим місцем.

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До своїх ролей у фільмі повернуться Аллен Ліч та Таппенс Міддлтон, Г'ю Бонневілль, Мішель Докері, Меггі Сміт, Елізабет МакГоверн, Пенелопа Вілтон. Також у картині можна буде побачити Лору Кармайкл, Гаррі Хедден-Пейтона, Лору Хеддок, Г'ю Денсі, Наталі Бай та Домініка Веста.

Сценарій фільму "Абатство Даунтон 2" написав оскароносний Джуліан Феллоуз. Режисером став Саймон Кертіс ("7 днів і ночей з Мерилін Монро", "Кренфорд", "Прощавай, Крістофер Робін"). Продюсуванням проєкту займалися Гарет Нім і Ліз Трабрідж.

Абатство Даунтон 2, дивіться трейлер фільму з Вайолет Кроулі:

Перша повнометражна картина "Абатство Даунтон" з'явилася на екранах восени 2019 року. За сюжетом сімейство Кроулі організовує прийом правлячого монарха в родовому гнізді – абатстві. Однак у черзі світських раутів хтось із мешканців особняка готує замах на короля.

З 2010 до 2015 року на британському телеканалі ITV також виходив серіал "Абатство Даунтон". У шоу про життя аристократичних сімей Великої Британії на початку XX століття було шість сезонів. Вони підіймали важливі соціальні теми та розповідали про історичні події.

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