Вірусність зашкалює: уперше в історії YouTube ролик набрав 10 мільярдів переглядів

Ну що ж, у нас перший в історії YouTube ролик, якому вдалося набрати 10 мільярдів переглядів. Гарантуємо, його ви вже раніше бачили, адже він надзвичайно вірусний.

Відео, яке набрало понад 10 мільярдів переглядів на YouTube, став кліп на дитячу пісню Baby Shark Dance. Будьте максимально обережними, адже після прослуховування цієї пісні просто неможливо всидіти на місці.

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На момент написання новини ролик досяг 10 002 228 113 переглядів. Кліп також отримав 32 мільйони лайків.

Baby Shark – пісня про сімейство акул, яка має безліч варіацій різними мовами. Автор пісні невідомий, але шаленої популярності композиція набула після того, як її виконала 10-річна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн.

Baby Shark Dance, дивіться онлайн ролик, який набрав 10 мільярдів переглядів:

Популярний на YouTube ролик – кліп на дитячу пісню, створений у 2016 корейським проектом Pinkfong. У листопаді 2020 року Baby Shark стала найпопулярнішим за переглядами відео на YouTube, змістивши з першого місця кліп на пісню Луїса Фонсі Despacito. Останній ролик до цього утримував рекорд протягом трьох років.

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