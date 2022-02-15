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Чип і Дейл поспішають на допомогу: Disney показала глядачам перший трейлер фільму

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Дивіться трейлер фільму про бурундуків Чипа і Дейла - фото 1
Дивіться трейлер фільму про бурундуків Чипа і Дейла

На YouTube-каналі Walt Disney Studios вийшов перший трейлер фільму "Чип і Дейл поспішають на допомогу" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers). Дивіться відео разом з Радіо MAXIMUM!

За сюжетом, мультсеріал "Чип і Дейл поспішають на допомогу" був звичайним телевізійним шоу, в якому колись знімалися бурундуки. Проект згорнули, і герої розійшлися. Перший трейлер дивіться разом з нами.

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Через десятиліття улюблені герої зустрічаються знову. Чип тепер страховий агент, а Дейл зробив собі "CGI-операцію" і виступає на ностальгічних фестивалях. Зникнення їхнього спільного друга змушує бурундуків об'єднатися.

Чип і Дейл поспішають на допомогу, дивіться онлайн трейлер фільму:

Фільм "Чип і Дейл поспішають на допомогу" вийде в онлайн-кінотеатрі Disney+ 20 травня.

Раніше ми розповідали, що стрімінговий сервіс Hulu відродить анімаційний серіал "Футурама". Працювати над новими епізодами будуть автори оригінального шоу Метт Грейнінг та Девід С. Коен. Сам онлайн-кінотеатр замовив 20 серій. Озвучуватимуть героїв ті ж актори: Біллі Вест, Кеті Сагал, Тресс МакНілл, Моріс ЛаМарш, Лорен Том, Філ ЛаМарр та Девід Хернан. Проте участь Джона ДіМаджо, який був голосом Бендера, поки що не підтверджена.

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