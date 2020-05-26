Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання

26 травня в Україні переважатиме волога та прохолодна погода, але вже на початку літа прийде потепління. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

26 травня, у вівторок, у більшості областей країни прогнозуються дощі з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, прохолода затримається до перших днів літа, а вже з 1-2 червня температура підійметься до +20.

"Температура повітря вдень +13+17 градусів, на Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, вдень +14 градусів. Із середи та до кінця тижня в столиці все ж потепліє, щоправда, з невеликими коливаннями", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Сімферополь +15+17

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

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