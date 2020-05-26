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Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 травня в Україні переважатиме волога та прохолодна погода, але вже на початку літа прийде потепління. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

26 травня, у вівторок, у більшості областей країни прогнозуються дощі з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, прохолода затримається до перших днів літа, а вже з 1-2 червня температура підійметься до +20.

"Температура повітря вдень +13+17 градусів, на Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. У Києві вівторок також буде з дощами та холодним повітрям. Вночі +10 градусів, вдень +14 градусів. Із середи та до кінця тижня в столиці все ж потепліє, щоправда, з невеликими коливаннями", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання - фото 406147
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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