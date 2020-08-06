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За гроші держави: горе-бізнесмен купив Lamborgini та відпочивав у стрип-клубах
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Підприємець з американського штату Флорида, 29-річний Лі Прайс, отримав від держави 1 600 000 доларів для допомоги бізнесу, який постраждав від коронавірусу. Виділені кошти він витратив на новий Lamborghini Urus, Ford-150 і предмети розкоші.
Прайс отримав виплати у рамках Програми підтримки бізнесу у зв'язку з COVID, запущеної владою США. У зверненнях бізнесмен вказав, що гроші буцімто потрібні йому для виплати зарплат співробітникам, однак у результаті всю суму привласнив собі.
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Першим придбанням Прайса став годинник Rolex вартістю 14 000 доларів, повідомляє Business Insider. Наступного дня він придбав 650-сильний Lamborghini Urus 2019 року випуску за 233 337 доларів.
На цьому підприємець не зупинився: протягом наступних трьох днів він регулярно навідувався в алкогольний магазин, де здійснив покупок у сумі 700 доларів. Ще 4 500 доларів він витратив у стрип-клубах і нічних закладах. Крім цього, підприємець придбав пікап Ford F-350 2020 року і нерухомість в центрі міста Х'юстон.
Бізнесмена заарештували. Він звинувачується у шахрайстві, наданні завідомо неправдивих відомостей і звітів фінансовим установам, а також в участі в незаконних грошових операціях.
Прайс став не першим американцем, який витрачає держдопомогу на Lamborghini. Всього тиждень тому на аналогічній афері попався житель Флориди Девід Т. Хайнс, який отримав від влади 3 900 000 доларів. На викрадені гроші Хайнс купив собі новий Lamborghini Huracan.
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