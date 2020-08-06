За гроші держави: горе-бізнесмен купив Lamborgini та відпочивав у стрип-клубах

Підприємець з американського штату Флорида, 29-річний Лі Прайс, отримав від держави 1 600 000 доларів для допомоги бізнесу, який постраждав від коронавірусу. Виділені кошти він витратив на новий Lamborghini Urus, Ford-150 і предмети розкоші.

Прайс отримав виплати у рамках Програми підтримки бізнесу у зв'язку з COVID, запущеної владою США. У зверненнях бізнесмен вказав, що гроші буцімто потрібні йому для виплати зарплат співробітникам, однак у результаті всю суму привласнив собі.

Це цікаво: 5 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів

Першим придбанням Прайса став годинник Rolex вартістю 14 000 доларів, повідомляє Business Insider. Наступного дня він придбав 650-сильний Lamborghini Urus 2019 року випуску за 233 337 доларів.

На цьому підприємець не зупинився: протягом наступних трьох днів він регулярно навідувався в алкогольний магазин, де здійснив покупок у сумі 700 доларів. Ще 4 500 доларів він витратив у стрип-клубах і нічних закладах. Крім цього, підприємець придбав пікап Ford F-350 2020 року і нерухомість в центрі міста Х'юстон.

Чоловік витрачав гроші, виділені на його бізнес в період коронавірусу

Бізнесмена заарештували. Він звинувачується у шахрайстві, наданні завідомо неправдивих відомостей і звітів фінансовим установам, а також в участі в незаконних грошових операціях.

Прайс став не першим американцем, який витрачає держдопомогу на Lamborghini. Всього тиждень тому на аналогічній афері попався житель Флориди Девід Т. Хайнс, який отримав від влади 3 900 000 доларів. На викрадені гроші Хайнс купив собі новий Lamborghini Huracan.

Читайте також: Як відігнати ведмедя від машини: епічне відео підкорює мережу