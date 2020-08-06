Як відігнати ведмедя від машини: епічне відео підкорює мережу

Ведмідь хотів покататись на авто, але все пішло не за планом

Ведмеді регулярно стають зірками інтернету через свою любов відпочити на задньому дворі людського помешкання чи просто прогулятись у нетиповому місці. Але головний герой цього відео намагався покататись на авто.

На платформі Reddit користувач з ніком grettaaa поділився епічним відео з ведмедем та Mercedes, яке швидко піднялось у тренди. Допис зібрав понад тисячу коментарів та ще майже 77 тисяч балів.

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А все тому, що на ролику можна побачити ведмедя, який спокійно прямує до машини та відчиняє двері, щоб сісти в салон. Але його зупиняють шалені крики власників, які просто переходять на ультразвук. Вочевидь, така поведінка реально шокувала тварину, адже він почав задкувати на двох лапах і побіг шукати притулок серед дерев. І поки частина коментаторів вражені таким лайфхаком, то інші не можуть втримати сміх від реакції ведмедя та щиро йому співчувають.

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