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Карантин Коронавірус

З тимчасової лікарні в Ухані виписали останніх пацієнтів, які перехворіли на коронавірус

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Влада провінції Хубей зняла певні обмеження - фото 1
Влада провінції Хубей зняла певні обмеження

У китайському місті Ухань закрили госпіталь "Фанцан" – останню тимчасову лікарню, розгорнуту у зв'язку з коронавірусом Covid-19. З госпіталю виписано останню групу пацієнтів – 49 людей.

Нагадаємо, що лікарня відкрилася ще 5 лютого 2020 року в Ухані.

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У китайській провінції Хубей, звідки поширився коронавірус, реєструється все менше випадків захворювання. Влада зняла деякі обмеження, прийняті під час карантину, громадський транспорт і підприємства повертаються до нормального режиму роботи. Однак виїжджати за межі провінції жителі як і раніше не можуть.

Медики виписали останніх пацієнтів госпіталю Фанцан - фото 391645
Медики виписали останніх пацієнтів госпіталю Фанцан

За останніми даними, число тих, що заразилися коронавірусів у світі перевищило 100 тисяч осіб. Понад 60 тисяч одужали. В Україні зафіксовано 1 випадок захворювання.

Зауважимо, що народна депутатка від Європейської солідарності Вікторі Сюмар повідомила, що уряд вводить карантин, аби запобігти поширенню коронавірусу. За її словами, в Україні ввели загальнонаціональний карантин на три тижні – до 3 квітня.

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Джерело: Інтерфакс
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