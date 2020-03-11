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Карантин Коронавірус

Вірусологи заплатять тому, хто добровільно заразиться коронавірусом

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Кожен піддослідний отримає по 3500 фунтів стерлінгів - фото 1
Кожен піддослідний отримає по 3500 фунтів стерлінгів

Експерти інноваційного центру Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепелі в Лондоні пропонують 24 добровольцям заразитися коронавірусом за гроші. Охочі допомогти вірусологам знайти вакцину зможуть отримати 3500 тисячі фунтів за добру справу.

Повідомляється, що учасників програми інфікують двома штамами коронавірусу – OC43 і 229E. Вони не такі серйозні, як COVID-19, і викликають легкі респіраторні проблеми.

І ще: Для відвідання цих країн потрібна довідка від лікаря

Учасники дослідження будуть змушені провести два тижні в ізоляції та дотримуватися обмеженої дієти. Будь-які фізичні контакти з іншими людьми заборонені. Фізичні вправи не дозволяються теж. Кожен пацієнт буде регулярно оглядатися лікарями в захисному одязі.

Вірусологи шукають 24 добровольців - фото 391574
Вірусологи шукають 24 добровольців

Заявку на участь в експерименті вже можна заповнити, хоча компанія Hvivo, якій належить лабораторія, ще не отримала дозвіл від британського Агентства з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення до початку тестування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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