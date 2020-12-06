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З шампанським та у білизні: модель Victoria's Secret розбурхала новими фото (18+)

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Жозефін Скрівер у спідньому - фото 1
Жозефін Скрівер у спідньому / instagram.com/josephineskriver

Відома модель Жозефін Скрівер навіть вдома виглядає так, наче у будь-яку мить готова вийти на подіум, а нові фото це лише підтверджують!

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер зачаровує прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій. До того ж, красуня не надто захоплюється фоторедакторами та обожнює публікувати майже все, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Жозефін показала серію фото з домашньої зйомки, на якій позує лише у спідньому у своїй ванній кімнаті. "Різдвяна музика та шампанське. Такий мій вечір", – відзначила зірка під кадрами, які викликали справжній шквал компліментів.

З шампанським та у білизні: модель Victoria's Secret розбурхала новими фото (18+) - фото 437974

З шампанським та у білизні: модель Victoria's Secret розбурхала новими фото (18+) - фото 437975

З шампанським та у білизні: модель Victoria's Secret розбурхала новими фото (18+) - фото 437976

Джерело фото: instagram.com/josephineskriver

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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