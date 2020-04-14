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З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин

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Уцілілі більчата в Чорнобилі - фото 1
Уцілілі більчата в Чорнобилі / Aleksandr Sirota

Від масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження постраждали сотні тварин. Домівки лісових мешканців знищені вогнем, проте деяким звірятам таки вдалось уціліти. Зокрема, пожежники врятували маленьких більчат.

Зранку 14 квітня Чорнобильський біосферний заповідник передав волонтерам штабу громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження гніздо з маленькими більчатами:

З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин - фото 398049

Тут більше: У Чорнобильській зоні погасили пожежу, але це ще не все

Домівка тваринок була пошкоджена під час пожежі, проте малят вдалось врятувати від вогню і їх відправили до Києва у притулок. Гляньте на цих крихіток:

Від нищівного вогню постраждали не лише білки, а і їжаки, зайці, амфібії, пташенята, комахи та інші тварини, більшість з яких не могла втекти від пожежі... І така ситуація не лише в зоні відчуження, а у всіх місцях, де через підпалювання трави і сухостою спалахують поля та ліси.

З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин - фото 398047
З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин - фото 398048
З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин - фото 398050

Чи вдалось уціліти всім коням Пржевальського, які чудово прижились у Чорнобилі, невідомо.

З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин - фото 398054

Не паліть траву та сухостій, адже це не лише загрожує великим штрафом, а ще й завдає непоправної шкоди довкіллю, тваринам та людям!

Ілюстрація: Юрій Журавель - фото 398042
Ілюстрація: Юрій Журавель

Дякуємо нашим вогнеборцям за самовіддану роботу та порятунок Чорнобиля!

З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин - фото 398044

Читайте також: Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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