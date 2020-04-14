З пожежі в Чорнобилі врятували більчат: зворушливі фото уцілілих тварин

Від масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження постраждали сотні тварин. Домівки лісових мешканців знищені вогнем, проте деяким звірятам таки вдалось уціліти. Зокрема, пожежники врятували маленьких більчат.

Зранку 14 квітня Чорнобильський біосферний заповідник передав волонтерам штабу громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження гніздо з маленькими більчатами:

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Домівка тваринок була пошкоджена під час пожежі, проте малят вдалось врятувати від вогню і їх відправили до Києва у притулок. Гляньте на цих крихіток:

Від нищівного вогню постраждали не лише білки, а і їжаки, зайці, амфібії, пташенята, комахи та інші тварини, більшість з яких не могла втекти від пожежі... І така ситуація не лише в зоні відчуження, а у всіх місцях, де через підпалювання трави і сухостою спалахують поля та ліси.

Чи вдалось уціліти всім коням Пржевальського, які чудово прижились у Чорнобилі, невідомо.

Не паліть траву та сухостій, адже це не лише загрожує великим штрафом, а ще й завдає непоправної шкоди довкіллю, тваринам та людям!

Ілюстрація: Юрій Журавель

Дякуємо нашим вогнеборцям за самовіддану роботу та порятунок Чорнобиля!

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