На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу
-
- 11
У мережі з'явилося багатостраждальне і водночас дуже зворушливе фото рятувальників, які зараз борються з пожежами в Чорнобильській зоні. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook блогер Влад Антонов.
У Facebook опублікували вражаюче фото з рятувальниками ДСНС, які займаються ліквідацією пожежі у Чорнобилі. Пожежні настільки втомилися, що сплять просто на землі.
І ще: У мережі показали наслідки пожежі у Чорнобилі з висоти пташиного польоту: відео
Так, на кадрі видно втомлених рятувальників, які "присіли" відпочити біля пожежного авто. Водночас деякі з них настільки знесилені, що заснули просто лежачи на траві.
"Рятувальники, які гасять пожежу в Чорнобильській зоні", – коротко прокоментував фото блогер Влад Антонов.
Читайте також: В Україні запустили онлайн-тури в Чорнобиль
-
18:00Гороскоп на 13 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу
-
17:21Український боксер у США порушив карантин і втік від поліції: епічне відео погоні
-
16:50Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям
-
16:19Який фрукт додати до раціону, щоб швидко схуднути
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:53Роналду орендував віллу за 4 тисячі євро на тиждень, і ось чому
-
15:23Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:52Skoda представила велосипед без педалей: відео
-
14:26Самопочуття під час пандемії: відео з випічкою підкорює Reddit (відео)
-
13:51Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанів фото топлес (18+)
-
13:29Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
-
13:10Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:51Британське подружжя перетворило гараж в іспанський ресторан (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:25DZIDZIO – Молитва за Україну: слухайте потужний гімн з симфонічним оркестром
-
12:11Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
-
11:50Учені назвали два прості правила довголіття
-
11:31Не я б'ю – верба б'є: як правильно вітатися на Вербну неділю
-
11:23Найкрасивіша дівчина світу прикрила розкішні форми квітами (фото 18+)
-
11:00День космонавтики: 5 найкращих фільмів про космос та астронавтів
-
10:46Сім'я розіграла батька, повторивши його стиль: кумедне відео
-
10:15Вербна неділя онлайн: дивитись трансляцію богослужіння з храмів України
-
09:52Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 12 квітня
-
09:36Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня
-
17:49Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу
-
15:23Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:29Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
-
11:00День космонавтики: 5 найкращих фільмів про космос та астронавтів
-
09:36Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня
-
08:11Ранній сніданок дуже важливий для цих людей
- 11 квітня
-
21:23Леон-кілер: зірка серіалу Спіймати Кайдаша похизувався ідеальним тілом
-
19:00Позитивні новини тижня: від цвітіння магнолій до народження панд
-
17:14Карантин: дивіться круту пародію на учасників Євробачення 2020
-
14:45Apple та Google слідкуватимуть за користувачами: у чому причина
-
12:00Як Україна буде виходити з карантину: уряд оприлюднив офіційний графік
-
08:335 продуктів, які зарядять вас енергією на весь день
- 10 квітня
-
20:45Фільм Віддана виклали в онлайн: де дивитись українську стрічку
-
18:00Школа онлайн: фейли та помилки у відеоуроках, які насмішили мережу
-
16:0020 синонімів до слова "дзижчати", які подарують весняний настрій
-
13:00ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
-
11:03ПриватБанк не роздає гроші українцям: у мережі з'явилось нове шахрайство
-
09:36Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 10 квітня
-
07:14Погода в Україні 10 квітня: похолодання і дощі
- 09 квітня
-
21:24Задоволення на всю ніч: поради, які допоможуть продовжити секс
-
18:35Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
-
16:005 нових книг зарубіжної прози, які ви прочитаєте на одному подиху
-
14:00Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
-
12:01Укрпошта безкоштовно доставить освячені паски українцям: як і де замовити
-
10:40Чому не можна спалювати суху траву навесні: пояснення Супрун