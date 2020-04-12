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Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу

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Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу - фото 1

У мережі з'явилося багатостраждальне і водночас дуже зворушливе фото рятувальників, які зараз борються з пожежами в Чорнобильській зоні. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook блогер Влад Антонов.

У Facebook опублікували вражаюче фото з рятувальниками ДСНС, які займаються ліквідацією пожежі у Чорнобилі. Пожежні настільки втомилися, що сплять просто на землі.

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Так, на кадрі видно втомлених рятувальників, які "присіли" відпочити біля пожежного авто. Водночас деякі з них настільки знесилені, що заснули просто лежачи на траві.

"Рятувальники, які гасять пожежу в Чорнобильській зоні", – коротко прокоментував фото блогер Влад Антонов.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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