З понеділка починається нове життя: як досягнути поставлених цілей

Як часто ви намагалися розпочати нове життя з понеділка або, наприклад, з літа чи нового року? Сповнені рішучості будували плани. Проте поступово з’являлося багато “але”, запал вичерпувався й нічого “грандіозного” так і не виходило.

Причина полягає в тому, що ми зосереджуємося на далеких, не завжди чітко окреслених цілях, нехтуючи конкретними кроками, які до них ведуть. Про це йдеться на сторінці Психологічна підтримка.

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Саме ці “маленькі кроки” – це ті самі завдання, виконуючи які, ми поступово та невпинно йдемо до мети.

Чому нам не вдається досягти мети?

Відсутність чіткого плану. Визначте чіткі цілі, розбийте їх на менші кроки з конкретними термінами виконання.

Визначте чіткі цілі, розбийте їх на менші кроки з конкретними термінами виконання. Нещирість цілей. Не всі бажання є істинно нашими. Деякі нав’язані суспільством, але ми настільки звикли мислити в цьому напрямку, що вважаємо їх своїми. І коли ми починаємо діяти для досягнення такої мети, то втрачаємо до неї інтерес.

Не всі бажання є істинно нашими. Деякі нав’язані суспільством, але ми настільки звикли мислити в цьому напрямку, що вважаємо їх своїми. І коли ми починаємо діяти для досягнення такої мети, то втрачаємо до неї інтерес. Відсутність мотивації. Якщо мета не ваша, ви підсвідомо чините їй опір. Коли ви усвідомлюєте причини, чому вам потрібно досягти цієї мети, ви зможете ефективніше вибудувати план дій.

Якщо мета не ваша, ви підсвідомо чините їй опір. Коли ви усвідомлюєте причини, чому вам потрібно досягти цієї мети, ви зможете ефективніше вибудувати план дій. Перевантаження. Не кидайтеся відразу за кілька справ, бо нічого не доведете до кінця. Зміна звичок – це стрес для мозку.

Не кидайтеся відразу за кілька справ, бо нічого не доведете до кінця. Зміна звичок – це стрес для мозку. Відсутність підтримки. На перших етапах важлива моральна підтримка близьких. У колі однодумців або просто людей, які вас підтримують, почати нове буде набагато простіше.

Як досягнути поставлених цілей / unsplash

Роки минають, а життя на краще не змінюється? Але чи можна насправді змінити життя, скажімо, за рік. Відповідь – так. Ось низка ключових кроків:



1. Сформулюйте чітку мету.

2. Розбийте мету на дрібні кроки.

3. Створіть план дій із чіткими термінами.

4. Знайдіть мотивацію.

5. Не перевантажуйте себе.

6. Відшукайте підтримку.

7. Будьте послідовні.

8. Не здавайтеся.



Зміна життя – це не спринт, а марафон. Будьте готові до труднощів, але продовжуйте рухатися. Пам’ятайте, що навіть маленькі кроки ведуть до великої мети.

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