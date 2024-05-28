У США запрацювала перша у світі авіакомпанія для собак: квитки розлітаються дуже швидко

Американська авіакомпанія для собак BARK Air здійснила свій перший рейс на борту з чотирилапими пасажирами та їхніми господарями. Квитки на рейси BARK Air розкупляють дуже швидко.

Авіакомпанію BARK Air започаткувала зоокомпанія Bark у квітні 2024 року. На перший рейс, який прямував із Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, продали всі 10 квитків. Про це пишуть USA Today та IFLScience.

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Щоб зрозуміти відчуття улюбленців у літаку, гендиректор BARK Метт Мікер провів експеримент: він здійснив 4-годинний політ із Флориди до Нью-Йорка у клітці в багажному відсіку.

За словами представників компанії, їхня головна мета – мінімізувати страждання домашніх тварин під час перельоту. Свої послуги вони називають "собачим еквівалентом першого класу".

Перша у світі авіакомпанія для собак

Салон літака підготували спеціально для улюбленців. Компанія використала спеціальні феромони, музику та кольори, щоб чотирилапі пасажири та їхні господарі почувалися комфортно.

За правилами, собаки мають бути на повідці лише під час рулювання, зльоту й посадки. Протягом іншого часу вони можуть вільно пересуватися салоном, сидіти й лежати на сидіннях або на підлозі. Крім того, улюбленцям надається їжа та вода, а також собачі спа-процедури.

Попри досить велику вартість – 6 тисяч доларів за внутрішній та 8 тисяч доларів за міжнародний – квитки на наявні рейси BARK Air швидко розкуповують. Незабаром компанія планує додати нові напрямки для польотів.

Перша у світі авіакомпанія для собак

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