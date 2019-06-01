Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

З першим днем літа: картинки і листівки для привітання у 1 червня

  • 1123
З першим днем літа! - фото 1
З першим днем літа!

1 червня настала найкраща пора року, тож поспішіть привітати своїх друзів та рідних з першим днем літа. Підготували для вас красиві картинки, а також оригінальні листівки та відкритки, які чудово підійдуть для вітання з початком літечка!

Картинки на перший день літа – це яскраве поздоровлення для всіх, хто чекав літо так само, як і ми. Обирайте найкраще фото для привітання українською мовою та надсилайте його друзям!

Картинки з першим днем літа

Картинка для привітання з першим днем літа - фото 251887
Картинка для привітання з першим днем літа
Вітаю з початком літа - фото 251885
Вітаю з початком літа
Прикольне поздоровлення з літом - фото 251888
Прикольна картинка - поздоровлення з літом
Побажання яскравого літа - фото 251889
Побажання яскравого літа

Листівки і відкритки з початком літа

Вірш для вітання з літом - фото 251892
Вірш для вітання з літом
Красива картинка - фото 251894
Красива картинка
Поздоровлення з першим днем літа - фото 251895
Поздоровлення з першим днем літа
Вітання з першим днем літа у прозі - фото 251902
Вітання з першим днем літа у прозі

Вам знадобиться! Найкращі картинки і вірші до Дня захисту дітей українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
  • 30 травня, 16:21
  • 410
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1322
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1505624
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Картинки