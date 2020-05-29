З днем захисту дітей 2020: привітання у віршах, смс і прозі українською

1 червня світ відзначає День захисту дітей, який має на меті привернути увагу до захисту їхніх прав. Це ще один привід згадати, наскільки важливою є допомога дітям та виховання. Зібрали для вірші та привітання до Дня захисту дітей, які нагадають вам про найважливіше в житті кожного з нас.

У 2020 році День захисту дітей припадає на понеділок, 1 червня. Його святкують щороку, починаючи із 1998-го. У цей день варто вкотре нагадати, що саме ми, дорослі, відповідаємо за добробут та щастя своїх чад, тому турбота про них і захист їхніх прав є нашим головним обов'язком.

Сьогодні прозвучать привітання на адресу кожної дитини, до них долучаємося і ми! Зичимо всім хлопчикам та дівчаткам міцного здоров'я, успіхів у навчанні та веселих канікул.

До вашої уваги вірші до Дня захисту дітей українською мовою, які стануть у пригоді як дорослим, так і винуватцям свята. Зберігайте, вчіть або ж надсилайте смс з побажаннями щастя і добра для всіх діток!

Вірші до Дня захисту дітей

***

Ось ми і дочекались літа,

Перше червня – ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили нашим дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато –

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

***

Діти з долоньок

сонечко склали,

Щоб неодмінно

люди всі дружили,

Щоб це сонце

для людей сяяло,

У кожне віконце

в гості забігало.

Щоб було багато

у дітей іграшок,

Щоб не стріляли

дорослі з гармат,

Щоб припинилися

війни все на світі,

Щоб посміхалися,

а не гинули діти.

***

Найпрекрасніша пора

Дитинства безпосередні роки,

Хліб і кухоль молока з ранку,

І на вулицю! Там повна свобода.

Немає проблем, не потрібно їх вирішувати,

Ні турбот важких і прорахунків,

Можна подвиги геройськи здійснювати

Для принцес і для всього народу.

Шкода, що тут залишитися назавжди

Неможливо, терміни підтискають,

А підеш – ніяк і ніколи

Тут вже назад не приймають.

Так давайте ж від усіляких негараздів,

Захистимо дітей, подаруємо щастя,

Поваги гідний той народ,

Де такий закон стоїть при владі.

***

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає !

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти "синок"

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд …

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив Ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у День Захисту Дітей

Навчіться їх не ображати!

Пісня на Міжнародний День захисту дітей - вітання у відео:

Дитячі вірші на 1 червня

***

Коли у небі сонечко сміється,

А в полі, лузі квіти розцвітають,

Тоді нас всіх із цим прекрасним святом –

З днем захисту дітей завжди вітають.

Нам зичать щастя, вквітчаної долі

І неба чистого, і промінців грайливих,

І снів спокійних, успіхів в навчанні,

І щирих усмішок, і днів щасливих.

Ми вдячні вам і за тепло, і ласку

Та за турботу й гарні побажання.

Від себе скажемо: – нам все потрібно,

Але найбільше – неньки піклування.

Щоб поруч була любляча матуся

І щоб в очах іскриночки горіли,

Щоб ми, сини і доньки в мирі жили

І щоб нічим ніколи не хворіли.

Нехай все збудеться і неодмінно,

Нехай веселкам різнобарвна грає.

Хай дітвора у мирі лиш зростає,

А Україна наша процвітає!

***

Сьогодні 1 червня. Ми, малі,

Утричі літу вдячними ми будем!

В цей перший літній день по всій Землі

День захисту дітей святкують люди!

День дитинства, миру на землі,

Наше літо ніжиться в теплі.

В день дитинства – в селах, у містах

Розкривайся, пісне, на вустах!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

Поздоровлення з Міжнародним днем захисту дітей:

Привітання із Днем захисту дітей

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Милі діти,

Щастя квіточки!

Наші хлопчики

І дівчатка-дочки!

Вас ми плекаємо,

Ростимо, обожнюємо,

Як ви дорослішаєте –

Не помічаємо!

Ви – наша радість

І наші труднощі,

Так стаєте

Розумнішими і красивішими!

Ви наша гордість

І в житті везіння,

Ви – вдячне

Нас продовження!

***

У світі всі малята -

і хлопчики, й дівчата

повинні право мати

щасливими зростати.

В турботливій країні,

у люблячій родині

мужнітимуть здорові

біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

у злагоді та мирі

не плачуть, а сміються,

що "дітками" зовуться.

***

Офіційне вітання дітям і батькам у прозі:

Дорогі діти ! Шановні батьки! Щиро вітаю вас із світлим та прекрасним святом – Міжнародним Днем захисту дітей!

Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно більш ніж у 30 країнах світу. Діти – це наше майбутнє, а значить майбутнє нашої держави. Саме сьогодні, ми повинні зігріти теплом і любов'ю кожне дитяче серця, щоб наші сини і дочки знали, що ми їх дуже любимо і хочемо їм радісного й безхмарного дитинства! Дуже хочеться, щоб діти в усьому світі, щохвилини, щодня були радісними і щасливими дітьми і відчували мамине тепло, ласку і батьківське міцне плече. Адже дитинство – це чудова пора сподівань та здійснення мрій.

Дитинство – найщасливіший час для багатьох з нас, ми завжди з теплими почуттями згадуємо роки нашої молодості й дитинства, так давайте ж робити всі зусилля, щоб наші діти, діти нашого часу могли з посмішкою через кілька років згадувати ті роки, коли вони були маленькими, коли вони росли, і входили в доросле життя. Вони надихають, спонукають до нових досягнень, повертають віру в життя.

Бажаємо вам, дорогі діти, вашим батькам та рідним міцного здоров’я, щастя, добра та сімейного затишку. Нехай усі мрії і задуми завжди збуваються!

Картинки і листівки для дітей

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Картинка на день захисту дітей

Весела листівка на 1 червня

Побажання для дітей

Зворушлива листівка

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