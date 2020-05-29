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З днем захисту дітей 2020: привітання у віршах, смс і прозі українською
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1 червня світ відзначає День захисту дітей, який має на меті привернути увагу до захисту їхніх прав. Це ще один привід згадати, наскільки важливою є допомога дітям та виховання. Зібрали для вірші та привітання до Дня захисту дітей, які нагадають вам про найважливіше в житті кожного з нас.
У 2020 році День захисту дітей припадає на понеділок, 1 червня. Його святкують щороку, починаючи із 1998-го. У цей день варто вкотре нагадати, що саме ми, дорослі, відповідаємо за добробут та щастя своїх чад, тому турбота про них і захист їхніх прав є нашим головним обов'язком.
Сьогодні прозвучать привітання на адресу кожної дитини, до них долучаємося і ми! Зичимо всім хлопчикам та дівчаткам міцного здоров'я, успіхів у навчанні та веселих канікул.
До вашої уваги вірші до Дня захисту дітей українською мовою, які стануть у пригоді як дорослим, так і винуватцям свята. Зберігайте, вчіть або ж надсилайте смс з побажаннями щастя і добра для всіх діток!
Вірші до Дня захисту дітей
***
Ось ми і дочекались літа,
Перше червня – ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили нашим дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато –
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.
***
Діти з долоньок
сонечко склали,
Щоб неодмінно
люди всі дружили,
Щоб це сонце
для людей сяяло,
У кожне віконце
в гості забігало.
Щоб було багато
у дітей іграшок,
Щоб не стріляли
дорослі з гармат,
Щоб припинилися
війни все на світі,
Щоб посміхалися,
а не гинули діти.
***
Найпрекрасніша пора
Дитинства безпосередні роки,
Хліб і кухоль молока з ранку,
І на вулицю! Там повна свобода.
Немає проблем, не потрібно їх вирішувати,
Ні турбот важких і прорахунків,
Можна подвиги геройськи здійснювати
Для принцес і для всього народу.
Шкода, що тут залишитися назавжди
Неможливо, терміни підтискають,
А підеш – ніяк і ніколи
Тут вже назад не приймають.
Так давайте ж від усіляких негараздів,
Захистимо дітей, подаруємо щастя,
Поваги гідний той народ,
Де такий закон стоїть при владі.
***
Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає !
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти "синок"
Недавно був також дитина.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд …
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив Ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав в душі тоді Ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у День Захисту Дітей
Навчіться їх не ображати!
Пісня на Міжнародний День захисту дітей - вітання у відео:
Дитячі вірші на 1 червня
***
Коли у небі сонечко сміється,
А в полі, лузі квіти розцвітають,
Тоді нас всіх із цим прекрасним святом –
З днем захисту дітей завжди вітають.
Нам зичать щастя, вквітчаної долі
І неба чистого, і промінців грайливих,
І снів спокійних, успіхів в навчанні,
І щирих усмішок, і днів щасливих.
Ми вдячні вам і за тепло, і ласку
Та за турботу й гарні побажання.
Від себе скажемо: – нам все потрібно,
Але найбільше – неньки піклування.
Щоб поруч була любляча матуся
І щоб в очах іскриночки горіли,
Щоб ми, сини і доньки в мирі жили
І щоб нічим ніколи не хворіли.
Нехай все збудеться і неодмінно,
Нехай веселкам різнобарвна грає.
Хай дітвора у мирі лиш зростає,
А Україна наша процвітає!
***
Сьогодні 1 червня. Ми, малі,
Утричі літу вдячними ми будем!
В цей перший літній день по всій Землі
День захисту дітей святкують люди!
День дитинства, миру на землі,
Наше літо ніжиться в теплі.
В день дитинства – в селах, у містах
Розкривайся, пісне, на вустах!
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім'я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
Поздоровлення з Міжнародним днем захисту дітей:
Привітання із Днем захисту дітей
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
***
Милі діти,
Щастя квіточки!
Наші хлопчики
І дівчатка-дочки!
Вас ми плекаємо,
Ростимо, обожнюємо,
Як ви дорослішаєте –
Не помічаємо!
Ви – наша радість
І наші труднощі,
Так стаєте
Розумнішими і красивішими!
Ви наша гордість
І в житті везіння,
Ви – вдячне
Нас продовження!
***
У світі всі малята -
і хлопчики, й дівчата
повинні право мати
щасливими зростати.
В турботливій країні,
у люблячій родині
мужнітимуть здорові
біляві й чорноброві.
Бо очі карі й сірі
у злагоді та мирі
не плачуть, а сміються,
що "дітками" зовуться.
***
Офіційне вітання дітям і батькам у прозі:
Дорогі діти ! Шановні батьки! Щиро вітаю вас із світлим та прекрасним святом – Міжнародним Днем захисту дітей!
Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно більш ніж у 30 країнах світу. Діти – це наше майбутнє, а значить майбутнє нашої держави. Саме сьогодні, ми повинні зігріти теплом і любов'ю кожне дитяче серця, щоб наші сини і дочки знали, що ми їх дуже любимо і хочемо їм радісного й безхмарного дитинства! Дуже хочеться, щоб діти в усьому світі, щохвилини, щодня були радісними і щасливими дітьми і відчували мамине тепло, ласку і батьківське міцне плече. Адже дитинство – це чудова пора сподівань та здійснення мрій.
Дитинство – найщасливіший час для багатьох з нас, ми завжди з теплими почуттями згадуємо роки нашої молодості й дитинства, так давайте ж робити всі зусилля, щоб наші діти, діти нашого часу могли з посмішкою через кілька років згадувати ті роки, коли вони були маленькими, коли вони росли, і входили в доросле життя. Вони надихають, спонукають до нових досягнень, повертають віру в життя.
Бажаємо вам, дорогі діти, вашим батькам та рідним міцного здоров’я, щастя, добра та сімейного затишку. Нехай усі мрії і задуми завжди збуваються!
Картинки і листівки для дітей
***
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