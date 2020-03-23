З пасажиром на задньому ряду: дивіться, як люксовий Rolls-Royce долає Нюрбургринг

Блогер Міша Шарудін опублікував на своєму YouTube-каналі відео з заїздом Rolls-Royce Ghost по Нюрбургрингу. За кермом седана сидів ще один автоблогер – Fabian. Сам Шарудін їхав на задньому сидінні машини. На окремих ділянках автомобіль розвивав понад 180 кілометрів на годину.

Нинішній Rolls-Royce Ghost випускається з 2009 року на окремій складальної лінії виробничого майданчика у Гудвуді.

І ще: Mazda анонсувала прем'єру купе, яке неможливо буде придбати

Причому за цей час модель пережила низку оновлень, які торкнулися і зовнішності, і технічної начинки: так, у 2014 році седан отримав версію V-Specification з потужнішим двигуном, піддався "підтяжці обличчя" і модернізації інтер'єру. Разом з рестайлінгом у списку опцій "Примари" з'явився набір Dynamic Driving Package, до складу якого увійшли нові налаштування підвіски і рульового управління.

Зауважимо, що блогер на задньому ряду почувався максимально комфортно. Його навіть не захитувало при проходженні поворотів на високій швидкості. Загалом, цей Rolls-Royce ідеально підійшов би для заколисування дітей. Колиски свого часу випускав Ford, тож пора і британцям взятися за цей промисел.

Звичайний Rolls-Royce Ghost оснащується 6,6-літровим твін-турбо двигуном V12, що видає 570 кінських сил і 820 Нм крутного моменту; версія Ghost Black Badge потужніша: 612 сил і 840 Нм моменту. Для Ghost пропонується тільки восьмидіапазонний автомат ZF з системою інтелектуального контролю перемикань, як у Rolls-Royce Wraith і седані BMW 7 серії.

Читайте також: Українське тюнінг-ательє стало сенсацією для іноземних ЗМІ