З молотка пустять рідкісний будинок на колесах, якому майже 60 років

Аукціонний будинок RM Sotheby's пустить з молотка Bedford Dormobile 1961 року – один з декількох екземплярів, що збереглися до наших днів. Цей відновлений будинок на колесах у стилі ретро, побудований на базі фургона Bedford CA – британського аналога Volkswagen Transporter.

Перші Кемпер Bedford Dormobile з'явилися у Великій Британії ще у 1957 році, а екземпляр, виставлений на продаж, вийшов на ринок кількома роками пізніше. Його ретельно відреставрували, довівши до стану нового автомобіля. Стартова ціна лота не вказана.

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Dormobile має троє дверей – пару зсувних передніх і одні задні, що складаються з двох стулок, які розслоняються. Крім того, кемпер обладнаний підйомним дахом, кухнею з раковиною і краном, а також передніми кріслами, які повертаються на 180 градусів і розкладаються, трансформуючись на спальне місце.

У рух будинок на колесах призводить 55-сильним мотор, що поєднується з чотириступінчастою механічною коробкою передач.

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