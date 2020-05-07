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З молотка пустять ексклюзивну Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale: її ціна захмарна
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Каліфорнійський дилер продає надзвичайно рідкісний автомобіль, який також називають "найбільш американським" Alfa Romeo. Це один з десяти наявних Zagato TZ3 Stradale, побудованих на базі Dodge Viper ACR. За 610-сильне купе 2011 випуску продавець просить 699 тисяч доларів.
Виставлений на продаж екземпляр – сьомий у серії і пофарбований у темно-коричневий колір. Він укомплектований "вайперівським" двигуном V10 об'ємом 8,4 літра, який видає 610 кінських сил і поєднується з шестиступінчастою механічною коробкою Tremec. Пробіг автомобіля складає всього 845 кілометрів.
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Ще один з наявних Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale пустять з молотка восени 2020 року під час аукціону Sotheby's. Цей екземпляр відрізняється червоним забарвленням і додатково оснащений комплектом пружин і регульованих амортизаторів KW, складовими гальмівними дисками Stop Tech з супортами Brembo, а також блокуванням диференціалу GKN Viscolock.
Раніше Alfa Romeo оголосила ціни на свою найдорожчу модель – Giulia GTA в лівреї гоночних автомобілів 70-х років минулого століття. Седан обійдеться покупцям у 175 тисяч євро.
Giulia GTA укомплектована бітурбошісткою об'ємом 2,9 літра потужністю 540 кінських сил. З таким двигуном автомобіль розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,6 секунди.
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