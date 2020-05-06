Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Пенсіонер зі США "припаркував" свій Cadillac на двох автомобілях: курйозне відео

  • 26
Дідусь влаштував епічну ДТП - фото 1
Дідусь влаштував епічну ДТП

Поліція штату Флорида приїхала на місце незвичайної ДТП. Її влаштував водій на білому Cadillac XTS. Як повідомляє Fox 13, автомобіль пенсіонера "припаркували" на стоянці на двох інших автівках.

Очевидець зняв на смартфон Cadillac XTS, який стрімко виїхав задом на перехресті і, описавши дугу, перетнув газон і якимось чином опинився на даху припаркованих Dodge Journey і Volkswagen Jetta.

І ще: Бабуся з Закарпаття проїхалась полем на кабріолеті: відео

На фотографіях, зроблених на місці події, видно, що літній американець за кермом і його супутниця на пасажирському кріслі не поспішають покидати салон. Вони обидвоє залишилися цілими і неушкодженими, але побоялись самостійно злізти з піраміди, що утворилася не без їхнього втручання.

Пенсіонер зі США 'припаркував' свій Cadillac на двох автомобілях: курйозне відео - фото 402441

Пенсіонер зі США 'припаркував' свій Cadillac на двох автомобілях: курйозне відео - фото 402442

Пенсіонер зі США 'припаркував' свій Cadillac на двох автомобілях: курйозне відео - фото 402443

Пенсіонер зі США 'припаркував' свій Cadillac на двох автомобілях: курйозне відео - фото 402444

Можна припустити, що американець переплутав передачі, і замість того, щоб загальмувати, натиснув на педаль газу, а потім спробував маневрувати, але щось пішло не так.

Судячи зі знімків, Cadillac XTS отримав мінімальні зовнішні пошкодження – трохи деформована ліва частина переднього бампера. Двом іншим автомобілям пощастило менше. У Jetta повністю зім'ятий капот, розбите лобове скло і є вм'ятини на даху. У Dodge Journey ті ж дефекти, зате капот залишився цілим.

Читайте також: Баба Доцька – Та ну: вийшла кумедна пародія на пісню Без обмежень

Джерело: Fox 13
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 246
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1130
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
  • 05 травня, 14:00
  • 163
Загрузка...
Новини