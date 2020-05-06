Пенсіонер зі США "припаркував" свій Cadillac на двох автомобілях: курйозне відео

Поліція штату Флорида приїхала на місце незвичайної ДТП. Її влаштував водій на білому Cadillac XTS. Як повідомляє Fox 13, автомобіль пенсіонера "припаркували" на стоянці на двох інших автівках.

Очевидець зняв на смартфон Cadillac XTS, який стрімко виїхав задом на перехресті і, описавши дугу, перетнув газон і якимось чином опинився на даху припаркованих Dodge Journey і Volkswagen Jetta.

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На фотографіях, зроблених на місці події, видно, що літній американець за кермом і його супутниця на пасажирському кріслі не поспішають покидати салон. Вони обидвоє залишилися цілими і неушкодженими, але побоялись самостійно злізти з піраміди, що утворилася не без їхнього втручання.

Можна припустити, що американець переплутав передачі, і замість того, щоб загальмувати, натиснув на педаль газу, а потім спробував маневрувати, але щось пішло не так.

Судячи зі знімків, Cadillac XTS отримав мінімальні зовнішні пошкодження – трохи деформована ліва частина переднього бампера. Двом іншим автомобілям пощастило менше. У Jetta повністю зім'ятий капот, розбите лобове скло і є вм'ятини на даху. У Dodge Journey ті ж дефекти, зате капот залишився цілим.

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