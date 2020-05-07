Mercedes-Benz оштрафують на рекордну суму через приховування правди

Влада Південної Кореї оштрафує трьох великих автовиробників Mercedes-Benz, Porsche і Nissan через те, що вони використовували програмне забезпечення для заниження вмісту шкідливих викидів дизельних автомобілів. Причому сума, яку повинен заплатити Mercedes-Benz, є рекордною для автомобільної галузі.

Рекордний штраф у сумі 63,4 мільйона доларів для Mercedes-Benz пояснюється тим, що німецький автовиробник у період з 2012 до 2018 року фальсифікував звіти про викиди 37 тисяч автомобілів 12 моделей. Серед них C 200 d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC і ML 250 BlueTEC 4MATIC. Ці машини виробляли у 13 разів більше шкідливих часток, ніж встановлено стандартом.

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Штрафи для Porsche і Nissan виявилися у рази меншими – 817,3 тисячі і 735,6 тисячі доларів відповідно. Porsche у півтора раза занизив дані 934 дизельних Macan, а Nissan підтасував результати шкідливих викидів 2293 кросоверів Qashqai.

Найближчим часом Міністерство навколишнього середовища Південної Кореї може пред'явити кримінальні звинувачення Mercedes-Benz, Nissan і Porsche. Дизельні автомобілі, викиди яких не відповідають заявленим, будуть відкликані.

Mercedes програмно занижував показники викидів автомобілів

Раніше Volkswagen з тієї ж причини виплатив Південній Кореї 11,5 мільйона доларів. Загальні збитки від дизельного скандалу в різних країнах німецький концерн оцінив у 35 мільярдів євро.

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