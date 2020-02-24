З молотка піде спорткар Toyota 2000GT: як виглядає прапрадідусь Supra

На торгах RM Sotheby's пустять з молотка унікальний спорткар Toyota 2000GT – один з найрідкісніших і найдорожчих класичних японських автомобілів. Розробка 2000GT почалася у 60 роках минулого століття, за п'ятнадцять років до дебюту Toyota Celica Supra.

Компанія Toyota випустила всього 351 екземпляр 2000GT у проміжку з 1967 по 1970 роки, з них 62 автомобілі з лівим кермом.

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Купе, виставлене на торги RM Sotheby's, належить до першої партії машин і збереглося в оригінальному кольорі. Власником японського спорткара понад тридцять років був відомий автогонщик і колекціонер Отто Лінтон.

Модель 2000GT – результат спільної роботи Toyota і Yamaha. Інженери Toyota розробили дизайн кузова, надали 2,0-літрову рядну 150-сильну "шістку", адаптували 5-ступінчасту "механіку", контролювали складання та доведення купе, фахівці Yamaha відповідали за шасі і інтер'єр.

Toyota 2000GT стала першою моделлю компанії з дисковими гальмами всіх чотирьох коліс і двохважельною підвіскою. Родзинкою купе став розкішний салон з обробкою з червоного дерева, шкіряними сидіннями і підігнаними вручну панелями.

Сучасники не прийняли 2000GT: японський спорткар критикували за надмірно високу ціну (у США купе виявилося дорожчим, ніж Porsche 911), так що масовою модель не стала, і трудомісткий проєкт виявився збитковим для Toyota. Зате через пів століття 2000GT – одна з найцінніших моделей бренду – у 2013 році аналогічне купе пішло з молотка за 1,2 мільйона доларів!

Аукціонний будинок RM Sotheby's не розкриває стартову ціну лота Toyota 2000GT. За прогнозами фахівців, цей екземпляр може знайти покупця за 700-850 тисяч доларів. Для порівняння у 1967 році в Північній Америці базову 2000GT продавали приблизно за 7000 доларів.

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