Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

До якого року електрокари повністю витіснять звичайні авто

  • 129
Електрокар - фото 1
Електрокар / overclockers

Експерти поділили своїми прогнозами на майбутнє щодо ринку автомобілів. Наразі продажі електрокарів б'ють всі рекорди.

Згідно з новим дослідженням, проведеним Boston Consulting Group, продажі електрифікованих транспортних засобів, зокрема гібридів зі змінними модулями і повністю заряджених акумуляторних батарей, збільшуються в зростанні так, що електромобілі повністю увійдуть в наше життя раніше, ніж це прогнозувалося.

І ще: Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше

Згідно зі звітом, опублікованим в цьому місяці, на електрифіковані автомобілі, на частку яких припадає близько 8 відсотків світових продажів, припадає третина продажів до 2025 року.

Очікується, що до 2030 року продажі електромобілів перевищать продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, займаючи 51 відсоток ринку.

До якого року електрокари повністю витіснять звичайні авто - фото 387737

Читайте також: Американець зірвав джекпот завдяки прибиранню авто

Джерело: overclockers
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
  • 20 лютого, 12:13
  • 9363
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • 20 лютого, 19:21
  • 6789
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2116815
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології