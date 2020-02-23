До якого року електрокари повністю витіснять звичайні авто

Експерти поділили своїми прогнозами на майбутнє щодо ринку автомобілів. Наразі продажі електрокарів б'ють всі рекорди.

Згідно з новим дослідженням, проведеним Boston Consulting Group, продажі електрифікованих транспортних засобів, зокрема гібридів зі змінними модулями і повністю заряджених акумуляторних батарей, збільшуються в зростанні так, що електромобілі повністю увійдуть в наше життя раніше, ніж це прогнозувалося.

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Згідно зі звітом, опублікованим в цьому місяці, на електрифіковані автомобілі, на частку яких припадає близько 8 відсотків світових продажів, припадає третина продажів до 2025 року.

Очікується, що до 2030 року продажі електромобілів перевищать продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, займаючи 51 відсоток ринку.

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