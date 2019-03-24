З Києва до Відня запустять потяги з душем: фото

Укрзалізниця замовила 46 пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу. Серед них і є міжнародні вагони, які возитимуть пасажирів до Європи.

Нові вагони будуть купейними з сидячими місцями, які можуть розкладатися в лежачі. Також в кожному купе, яке розраховане на трьох людей, є умивальник.

І ще: Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами

На кожен вагон пасажирам надається одна душова і стіл для сповивання немовлят. Після отримання дозвільних документів нові вагони стануть частиною поїзда 749д за маршрутом Київ – Відень. Відзначимо, що час його шляху від столиці України до столиці Австрії становить 21 годину.

Модернізовані вагони також поставили на маршрут Київ – Лисичанськ. Цей напрямок – один з найпопулярніших серед жителів і гостей столиці. А ще Укрзалізниця додала плацкартні вагони в поїзд чотирьох столиць. Тепер дістатися до Європи залізницею стало ще дешевше.

Читайте також: Запізнився Бориспільський експрес: що чекатиме на пасажирів