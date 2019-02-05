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Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами

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Укрзалізниця зменшить кількість провідників - фото 1
Укрзалізниця зменшить кількість провідників

Місяць тому компанія Укрзалізниця збільшила ціну на постіль та чай, а тепер буде зменшувати кількість провідників у вагонах. Кого саме зачеплять ці зміни – читайте далі.

Від 15 січня 2019 року почали діяти нові тарифи на постіль для пасажирів. У плацкарті та купе ціна тепер становить 50 гривень, а у СВ – 60 гривень. На додачу, тепер Укрзалізниця заявила, що зменшить кількість провідників у потягах, які їдуть з великою швидкістю на дальні дистанції та з декількома зупинками.

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Раніше кількість провідників розраховували за схемою: три провідники на два вагони. Тепер два вагони будуть обслуговувати два працівники. Такі заходи плануються на перше півріччя 2019 року. При цьому скорочувати працівників Укрзалізниці не планують. Нововведення буде стосуватися лише нових вагонів або вагонів, які пройшли капітальний ремонт.

Такі зміни обумовлені тим, що Укрзалізниця прагне знизити витрати на обслуговування пасажирів. Також у компанії планують провести повний аналіз обов'язків провідника, залучити нові технології прибирання та змінити продуктове меню.

Укрзалізниця зменшить кількість провідників - фото 305702
Укрзалізниця зменшить кількість провідників / e-pravda

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Джерело: ЦТС
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