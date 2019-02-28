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Поїзд до чотирьох столиць отримає плацкартні вагони: ціни на поїздку

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Укрзалізниця додала два плацкартні вагони - фото 1
Укрзалізниця додала два плацкартні вагони

Восени минулого року у перший рейс відправився поїзд "чотирьох столиць", який курсував з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс. В Укрзалізниці розповіли, що до складу потягу планують додати плацкартні вагони. Крім того, стала відома ціна на "бюджетну" поїздку в них.

Отже, з 2 березня 2019 року до складу поїзда "Чотири столиці" №31/32, який курсує з Києва до Риги, додадуть два плацкартні вагони. Природно, що вартість проїзду в них буде суттєво відрізнятися від купе та СВ.

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Потяг "Чотири столиці" складатиметься тепер з п'яти купейних, двох плацкартних, а також одного вагона СВ.

Пасажири зможуть проїхатися у плацкарті - фото 310842
Пасажири зможуть проїхатися у плацкарті

У плацкартному вагоні вартість поїздки з урахуванням комплекту постільної білизни така:

  • Київ-Рига – 1415,55 грн;
  • Київ-Вільнюс – 1065,50 грн;
  • Київ-Мінськ – 805,20 грн.

Нагадаємо, що поїздка з Києва до Риги у купейному вагоні обійдеться у 2164 гривні, а у вагоні СВ – 4283 гривні.

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Джерело: УкрЗалізниця
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