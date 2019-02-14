Запізнився Бориспільський експрес: що чекатиме на пасажирів

Укрзалізниця пояснила, що чекає на тих, чий експрес запізнюється

Бориспільський експрес, який мав би розв'язати проблему сполучення між столицею України та аеропортом "Бориспіль" наразі приносить більше шкоди, ніж користі. Чого лише варті запізнення експресів, пов'язані з поломками рухомого складу. В Укрзалізниці пояснили, що чекає на "щасливчиків".

Керівник філії Південно-Західна залізниця АТ "Укрзалізниця" Роман Веприцький в інтерв'ю 5 каналу розповів, що робити пасажирам, які запізнилися через проблеми з рухомим складом експресу Kyiv Boryspil Express.

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У нас з аеропортом є договір, за яким пасажири, що запізнюються на рейс, будуть проходити спрощену процедуру реєстрації на літак, – зазначив він.

Пасажири будуть проходити швидку реєстрацію

Нагадуємо, що в аеропорту бажано бути за дві години до вильоту, аби спокійно пройти всі необхідні процедури. Такий часовий "коридор" дозволить не запізнитися на літак у форс-мажорних ситуаціях!

Також він розповів про випадок, коли "Бориспільський експрес" ненадовго зупинився. Веприцький зауважив, що співробітникам аеропорту повідомили прізвища пасажирів, які запізнювалися на рейс. Їх зустріли та провели на реєстрацію, після чого мандрівники спокійно полетіли.

Зазначимо, що 30 листопада 2018 року був запущений перший експрес до "Борисполя". Поїздка в ньому триває до 45 хвилин, а коштує вона 80 гривень.

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