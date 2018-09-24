З ким зустрічається Вероніка Дідусенко: нові подробиці про Міс Україна 2018

23-річна киянка Вероніка Дідусенко стала Міс Україна 2018, але втратила корону і титул через обман. З'ясувалося, що дівчина вже була заміжня і має дитину, а такий сімейний стан суперечить правилам конкурсу. Дізнайтеся нові подробиці про екс-міс!

Оркомітет Міс Україна 2018 вже оголосив про дискваліфікацію Вероніки Дідусенко, тож тепер журі оберуть нову Міс. Тим часом скандали навколо екс-переможниці конкурсу краси не вщухають! ЗМІ дізналися нові подробиці про дівчину.

Тут більше: Біографія та особисті фото Вероніки Дідусенко

Вероніка Дідусенко була заміжня і у неї є 4-річний син. А, за правилами конкурсу, такі кандидатки не допускаються. Користувачі мережі розповідають, що її першим чоловіком був багатий і немолодий іноземець. Також в інтернеті публікують фото красуні з сином, які раніше викладала мати Вероніки Тетяна Дідусенко, а потім видалила їх.

Вероніка Дідусенко з сином

Після того, як розгорівся скандал, з'ясувалося, що зараз Вероніка Дідусенко зустрічається з піарником Геннадієм Курочкою, який, зокрема, співпрацював з Адміністрацією президента і просував українських учасників конкурсу Євробачення. Про це повідомив сам Курочка.

Дідусенко зустрічається з Геннадієм Курочкою

Також Геннадій прокоментував дискваліфікацію коханої. "Так, є дискримінаційний пункт "Miss World", згідно з яким учасниця не може мати дітей, у Вероніки є чудовий хлопчик 4 рочки від першого шлюбу. Саме за цією ознакою материнства і відбулась дискваліфікація. Ми будемо гідно боротись не за титул, а за зміну цих "атавізмів", – написав він.

Читайте також: Каріна Жосан – Міс Україна Всесвіт 2018: біографія і фото красуні