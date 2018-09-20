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Вероніка Дідусенко – Міс Україна 2018: біографія та фото красуні

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Вероніка Дідусенко – Міс Україна 2018: біографія та фото красуні - фото 1

20 вересня в Києві відбувся фінал Національного конкурсу Міс Україна-2018. Титул отримала Вероніка Дідусенко з Києва. Їй вдалося обійти 24 конкурсанток.

ВЕРОНІКА ДІДУСЕНКО

  • Область: Київська
  • Вік: 23 роки
  • Зріст: 176 см

"Я народилася і виросла в Києві. Після закінчення ліцею отримала ступінь бакалавра в КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю математика. Продовжую розвиватися в сфері фінансів та інвестицій. Також паралельно працюю моделлю в провідних світових агентствах Парижа і Мілана. Я обожнюю подорожувати і отримувати нові знання. Люблю вчити мови: вільно володію англійською, вивчаю французьку та іспанську".

І ще: Міс Україна 2018: учасниці, які боролися за титул головної красуні

Дивіться найяскравіші фото Вероніки Дідусенко:

Читайте також: Каріна Жосан – Міс Україна Всесвіт 2018: біографія і фото красуні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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