Вероніка Дідусенко – Міс Україна 2018: біографія та фото красуні

20 вересня в Києві відбувся фінал Національного конкурсу Міс Україна-2018. Титул отримала Вероніка Дідусенко з Києва. Їй вдалося обійти 24 конкурсанток.

ВЕРОНІКА ДІДУСЕНКО

Область: Київська

Київська Вік: 23 роки

23 роки Зріст: 176 см

"Я народилася і виросла в Києві. Після закінчення ліцею отримала ступінь бакалавра в КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю математика. Продовжую розвиватися в сфері фінансів та інвестицій. Також паралельно працюю моделлю в провідних світових агентствах Парижа і Мілана. Я обожнюю подорожувати і отримувати нові знання. Люблю вчити мови: вільно володію англійською, вивчаю французьку та іспанську".

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Дивіться найяскравіші фото Вероніки Дідусенко:

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