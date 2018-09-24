Вероніка Дідусенко втратила титул Міс Україна 2018: оголошена причина

Оргкомітет національного конкурсу краси Міс Україна 2018 оголосив про дискваліфікацію та позбавлення титулу Вероніки Дідусенко. 23-річна киянка порушила правила, тож тепер журі оберуть нову Міс.

Як повідомила на спеціальній прес-конференції виконавчий директор оргкомітету конкурсу "Міс Україна 2018" Вікторія Кіосе, цьогорічна переможниця Вероніка Дідусенко порушила правила і надала про себе недостовірну інформацію.

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Так, відповідно до правил, особа, яка бажає взяти участь в Національному конкурсі краси "Міс Україна" має відповідати вимогам "не перебувала / не перебуває в шлюбі; не має дітей". Такі самі вимоги діють на конкурсі "Міс світу".

Однак Вероніка Дідусенко збрехала організатором. Виявляється, кияна вже була заміжньою, а також має 4-річного сина. "У зв'язку з порушенням правил її дискваліфіковано. Вона надала недостовірну інформацію про те, що не перебуває в шлюбі і не має дітей", – заявила Кіосе.

Організатори також оголосили, що нову Міс Україна 2018, яка представить Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси "Міс Світу" в грудні, назвуть 30 вересня о 23:30 під час телетрансляції на каналі "1+1".

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