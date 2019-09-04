66-річний Міккі Рурк перестарався з пластикою: фото до і після

Голлівудський актор Міккі Рурк здивував шанувальників своєї новою зовнішністю після чергової пластичної операції. 3 вересня він взяв участь в телешоу "Доброго ранку, Британія" і показав "нове" обличчя.

В опублікованому на YouTube інтерв'ю актор розповів глядачам про новий проєкт. Судячи з форми носа Рурк зробив чергову ринопластику, а також змінив форму обличчя.

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Свої перші пластичні операції Рурк зробив після того, як сильно постраждав на рингу під час боксерських поєдинків. Чоловікові неодноразово ламали ніс, а одного разу роздрібнили вилиці.

Після цього обличчя актора сильно змінилося і він продовжив робити пластичні операції. Зараз багато фанатів просто не впізнають в чоловікові красеня з культового фільму "9 з половиною тижнів".

Міккі Рурк до і після пластичних операцій

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