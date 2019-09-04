Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

66-річний Міккі Рурк перестарався з пластикою: фото до і після

  • 93
Міккі Рурк - фото 1
Міккі Рурк / instagram

Голлівудський актор Міккі Рурк здивував шанувальників своєї новою зовнішністю після чергової пластичної операції. 3 вересня він взяв участь в телешоу "Доброго ранку, Британія" і показав "нове" обличчя.

В опублікованому на YouTube інтерв'ю актор розповів глядачам про новий проєкт. Судячи з форми носа Рурк зробив чергову ринопластику, а також змінив форму обличчя.

І ще: Демі Роуз приміряла екзотичний наряд, який ледь прикриває груди і зону бікіні: гарячі фото

Свої перші пластичні операції Рурк зробив після того, як сильно постраждав на рингу під час боксерських поєдинків. Чоловікові неодноразово ламали ніс, а одного разу роздрібнили вилиці.

Після цього обличчя актора сильно змінилося і він продовжив робити пластичні операції. Зараз багато фанатів просто не впізнають в чоловікові красеня з культового фільму "9 з половиною тижнів".

Міккі Рурк до і після пластичних операцій - фото 352385
Міккі Рурк до і після пластичних операцій

Читайте також: Дженіфер Лопес розбурхала мережу гарячим фото у відвертому купальнику

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1128
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 681
Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки
  • 31 серпня, 12:15
  • 265
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз