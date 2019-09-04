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Демі Роуз приміряла екзотичний наряд, який ледь прикриває груди і зону бікіні: гарячі фото
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Популярна модель з Британії Демі Роуз показала свої пишні форми в незвичайному костюмі. Зірка знялася в "голом" вбранні, яке схоже на костюм східної танцівниці. Пікантні знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram.
Демі Роуз на нових спокусливих знімках позувала в наряді, який був створений з невеликих золотистих лусочок. Вони ледь прикривають оголені груди зірки. А на стегнах металеві пластинки зібрані у формі трусиків, від яких розходяться тонкі ланцюжки.
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Образ зірка доповнила масивним намистом з такого ж матеріалу, як сам костюм, широкими браслетами і великим декоративним головним убором під стиль вбрання.
Судячи з підпису, красуня прибула на божевільний фестиваль Burning Man.
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