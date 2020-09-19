З друзями чи сім'єю: учені розповіли, з чим ви почуваєтеся щасливішими

Учені розповіли, чому спільний час з рідними не робить нас щасливими

Чи вважаєте ви, що проводити час зі своїми дітьми та коханою людиною – ключ до щастя? За словами професора психології SMU Натана Хадсона насправді ви можете бути щасливішими разом з друзями. Розберімося, що ж стало причиною такого висновку.

Дослідження Хадсона показує, що люди повідомляють про вищий рівень добробуту, коли проводять час зі своїми друзями, а не зі своїм романтичним партнером або дітьми. Ба більше, перебування поруч з коханими пророкувало найменший рівень щастя серед опитаних.

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Однак Хадсон підкреслив, що відкриття більше пов'язано з діяльністю, ніж з людиною, з якою вона відпочиває. Це тому, що люди, як правило, проводять більше часу, займаючись приємними справами з друзями, ніж з членами сім'ї, які іноді виявляються разом, виконуючи неприємні справи, наприклад, по дому або по догляду.

Дії, які люди найчастіше виконують зі своїми романтичними партнерами, включають спілкування, відпочинок і харчування. Люди, як правило, роблять те ж саме зі своїми друзями. Дослідження показало, що вони просто виконують набагато більше цих приємних справ, проводячи час з друзями, і набагато менше працюють по дому.



Проведення часу з друзями робить нас щасливішими

Цікаво: спілкуванню з друзями під час спільного проведення часу ми приділяємо 65%; що ж стосується сім'ї, то цей показник сягає усього 28%.

Тут є урок, – сказав Хадсон. – Важливо створювати можливості для позитивного досвіду з романтичними партнерами та дітьми – і по-справжньому подумки насолоджуватися цими позитивними моментами. Навпаки, сімейні стосунки, які не включають нічого, крім роботи по дому і догляду за дітьми, швидше за все, не віщують великого щастя.

Тож ваша задача: намагатися проводити час з рідними та близькими не лише у побутових питаннях, а й пробувати урізноманітнити спільний відпочинок. Тож виходьте частіше разом гуляти, ходіть в кіно або улюблені кафе.

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