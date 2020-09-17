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Що категорично не можна робити під час сварки з коханою людиною
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Під час конфлікту дуже легко поранити людину різким словом або необдуманим вчинком. Однак затаєна образа може ще довго жити в серці партнера, ускладнюючи взаєморозуміння між вами.
На своїй сторінці в Instagram український психолог і телеведучий Дмитро Карпачов розповів, як не можна діяти під час сварки.
Ніколи не згадуйте батьків
У сварку ніколи не можна втягувати батьків, тому що сказані на емоціях слова, можуть лише посилити конфлікт. Якщо у стосунках є проблема, вирішувати її треба вдвох, нікого не втручаючи. Образа за батьків може засісти глибоко всередині і залишитися там на довгі роки.
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Уникайте будь-якого виду насильства
Не можна під час сварки, якою б вона не була серйозною і емоційною, переходити до насильства. І це стосується, як жінок, так і чоловіків. Не дозволяйте заподіяти собі біль, тому що такі дії знищують кохання.
Ніколи не погрожуйте розлученням
Багато пар під час скандалу люблять погрожувати розлученням, коли насправді не готові до такого серйозного рішення. Ці слова дуже образливі для партнерів, тому якщо постійно цим погрожувати, то розлучення все-таки відбудеться. Але подумайте, чи не будете ви потім шкодувати про це.
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