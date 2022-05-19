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З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом
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19 травня в Україні відзначають День вишиванки, адже вишиванка – це не просто одяг. Як зірки вітають з цим особливим святом – дивіться далі.
Всесвітній день вишиванки покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу та нашої культури, пише Радіо MAXIMUM. Тому зібрали фото українських зірок у вишиванках, які вітають з цим особливим святом для нашого народу.
І ще: Україну не розділити: дивіться емоційне відео до Дня вишиванки
Надя Дорофєєва, яка зараз активно бере участь у благодійних концертах та усіляко підтримує Україну, поділилась стильним кадром та наголосила, якою важливою є наша культура.
В наш дім прийшли вкрасти наше майбутнє… і зруйнувати нашу культуру. Але у відповідь на це ми стали ще голосніше співати свої пісні, зробили наші жовтий і блакитний кольори сміливості наймоднішими у всьому світі і як ніколи сильно стали триматися за своє коріння. Українська культура - яскрава і глибока. Вона вже стала натхненням для багатьох сучасних музикантів, дизайнерів та художників. Зараз талановиті люди з усієї України переосмислюють її та наповнюють новими сенсами. Бо, я думаю, не маючи такого бекграунда, неможливо йти вперед і створювати нове. Без минулого немає майбутнього!З Днем вишиванки, Україно, – додала зірка.
Катя Осадча, яка нещодавно повернулась у Києв, у яскравій вишиваній сукні в кольорах українського прапора також долучилась до вітань.
В наших серцях хрестиком вишито Україна! З Днем вишиванки!, – написала ведуча.
Звісно ж, гурт Kalush поділився своїм традиційним фото у вишиванках, привітавши прихильників на своєму телеграм-каналі.
Реп-зірка Alyona Alyona навіть запустила флешмоб на своєму профілі в інстаграмі, закликавши підписників ділитись своїми фото у вишиванках.
Співачка MamaRika та її чоловік Сергій Середа навіть влаштували сімейну зйомку у вишиванках, кадрами з якої поділилась виконавиця.
В крові кожного українця тече ДНК, в якій закладено код свободи та нестримної любові до своєї землі. Вишиванка наче броня, що захищає та ідентифікує нас як найсильнішу націю світу. Любимо тебе, наша Україна! Зі святом, рідні, – додала вона.
Злата Огнєвіч поділилась з прихильниками усміхненим селфі у білій вишиванці з синіми візерунками прямо з Києва. Нещодавно зірка закінчила тур різними країнами на підтримку України.
Незламна Україна! Місто Сили прадавніх предків. Я кохаю тебе всім серцем і вірю, що у нас є майбутнє! І Ви вірте в це. Всім єством! – написала вона.
Ведучий Володимир Остапчук опублікував сонячне фото у вишиванках зі своєю коханою Христиною, зроблене ще до вторгнення окупантів на територію України.
Колись у мирному житті… З Днем вишиванки, – відзначив шоумен.
Джамала також показала фото в ефектній вишиванці, а також поділилась кадром зі зйомок шоу, де справжня зіркова команда позує у червоному вишиваному вбранні.
Не лише Тарас Тополя вбрався у вишиванку, а й весь гурт "Антитіла" на фоні чудових українських пейзажів привітав з Днем вишиванки.
Юлія Саніна з гурту "The Hardkiss" також захопила своїми, як завжди, неймовірними образами з вишиванкою. Як зауважила співачка, вона хоче, щоб весь світ захоплювався українською культурою.
Долучилась до вітань і пухнаста зірка ДСНС пес Патрон, який також отримав вишиване вбрання.
З Днем вишиванки! Це не просто святкова сорочка. Кожна вишиванка має важливий меседж, який і не прочитаєш, але коли дивишся на нього – все чомусь зрозуміло. Я не вмію читати по візерунках, та надіюсь, що моя вишиванка про мир і мужність, – йдеться в описі до чарівних фото Патрона.
Складає пухнасту компанію з привітаннями і кіт синоптика Наталки Діденко Апельмон. У цього рудого красеня також є вишиванка.
Ми сьогодні відзначаємо День вишиванки – суть якого і в унікальних, притаманних лише цій українській землі орнаментах, і в шляхетній красі, і в щоденності ідентичній, і в захисній силі, і в радості життєвих кольорів посеред війни. Ця фотографія – давніша, проте вітання наші з Апельмоном з Днем вишиванки свіжі, найтепліші, – поділилась Діденко.
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