З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом

19 травня в Україні відзначають День вишиванки, адже вишиванка – це не просто одяг. Як зірки вітають з цим особливим святом – дивіться далі.

Всесвітній день вишиванки покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу та нашої культури, пише Радіо MAXIMUM. Тому зібрали фото українських зірок у вишиванках, які вітають з цим особливим святом для нашого народу.

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Надя Дорофєєва, яка зараз активно бере участь у благодійних концертах та усіляко підтримує Україну, поділилась стильним кадром та наголосила, якою важливою є наша культура.

В наш дім прийшли вкрасти наше майбутнє… і зруйнувати нашу культуру. Але у відповідь на це ми стали ще голосніше співати свої пісні, зробили наші жовтий і блакитний кольори сміливості наймоднішими у всьому світі і як ніколи сильно стали триматися за своє коріння. Українська культура - яскрава і глибока. Вона вже стала натхненням для багатьох сучасних музикантів, дизайнерів та художників. Зараз талановиті люди з усієї України переосмислюють її та наповнюють новими сенсами. Бо, я думаю, не маючи такого бекграунда, неможливо йти вперед і створювати нове. Без минулого немає майбутнього!З Днем вишиванки, Україно, – додала зірка.

instagram.com/nadyadorofeeva

Катя Осадча, яка нещодавно повернулась у Києв, у яскравій вишиваній сукні в кольорах українського прапора також долучилась до вітань.

В наших серцях хрестиком вишито Україна! З Днем вишиванки!, – написала ведуча.

instagram.com/kosadcha

Звісно ж, гурт Kalush поділився своїм традиційним фото у вишиванках, привітавши прихильників на своєму телеграм-каналі.



Реп-зірка Alyona Alyona навіть запустила флешмоб на своєму профілі в інстаграмі, закликавши підписників ділитись своїми фото у вишиванках.

instagram.com/alyona.alyona.official

Співачка MamaRika та її чоловік Сергій Середа навіть влаштували сімейну зйомку у вишиванках, кадрами з якої поділилась виконавиця.

В крові кожного українця тече ДНК, в якій закладено код свободи та нестримної любові до своєї землі. Вишиванка наче броня, що захищає та ідентифікує нас як найсильнішу націю світу. Любимо тебе, наша Україна! Зі святом, рідні, – додала вона.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

Злата Огнєвіч поділилась з прихильниками усміхненим селфі у білій вишиванці з синіми візерунками прямо з Києва. Нещодавно зірка закінчила тур різними країнами на підтримку України.

Незламна Україна! Місто Сили прадавніх предків. Я кохаю тебе всім серцем і вірю, що у нас є майбутнє! І Ви вірте в це. Всім єством! – написала вона.

instagram.com/zlata.ognevich

Ведучий Володимир Остапчук опублікував сонячне фото у вишиванках зі своєю коханою Христиною, зроблене ще до вторгнення окупантів на територію України.

Колись у мирному житті… З Днем вишиванки, – відзначив шоумен.

instagram.com/vova_ostapchuk

Джамала також показала фото в ефектній вишиванці, а також поділилась кадром зі зйомок шоу, де справжня зіркова команда позує у червоному вишиваному вбранні.

instagram.com/jamalajaaa

instagram.com/jamalajaaa

Не лише Тарас Тополя вбрався у вишиванку, а й весь гурт "Антитіла" на фоні чудових українських пейзажів привітав з Днем вишиванки.

instagram.com/antytila_official

Юлія Саніна з гурту "The Hardkiss" також захопила своїми, як завжди, неймовірними образами з вишиванкою. Як зауважила співачка, вона хоче, щоб весь світ захоплювався українською культурою.

instagram.com/the_hardkiss

instagram.com/the_hardkiss

Долучилась до вітань і пухнаста зірка ДСНС пес Патрон, який також отримав вишиване вбрання.

З Днем вишиванки! Це не просто святкова сорочка. Кожна вишиванка має важливий меседж, який і не прочитаєш, але коли дивишся на нього – все чомусь зрозуміло. Я не вмію читати по візерунках, та надіюсь, що моя вишиванка про мир і мужність, – йдеться в описі до чарівних фото Патрона.

instagram.com/patron_dsns

instagram.com/patron_dsns

Складає пухнасту компанію з привітаннями і кіт синоптика Наталки Діденко Апельмон. У цього рудого красеня також є вишиванка.

Ми сьогодні відзначаємо День вишиванки – суть якого і в унікальних, притаманних лише цій українській землі орнаментах, і в шляхетній красі, і в щоденності ідентичній, і в захисній силі, і в радості життєвих кольорів посеред війни. Ця фотографія – давніша, проте вітання наші з Апельмоном з Днем вишиванки свіжі, найтепліші, – поділилась Діденко.

facebook.com/tala.didenko

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