Привітання з Днем вишиванки 2020: патріотичні картинки і листівки

Всесвітній День вишиванки святкують щороку у третій четвер травня. Цьогоріч цей день припадає на 21 травня. МИ підготували для вас красиві привітання у картинках та листівках. Поздоровте рідних та друзів з цим святом!

День вишиванки почали відзначати у 2006 році, тобто цьогоріч – 13-й раз урочистого святкування.

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Головна традиція свята – одягнути вишиванку. День вишиванки відзначають завжди у будній день, аби показати, що вишита сорочка невіддільна частина побуту, яка органічно вписується у сучасне щоденне життя. Також у цей день часто організовують тематичні конкурси, ярмарки, концерти тощо.

Вишиванка – це гарно і сучасно!

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